Премьер-министр Улукбек Марипов объявил выговор директору Госстроя Урматбеку Кокочарову. Об этом он сообщил сегодня на выездном заседании в Бишкекглавархитектуре с представителями строительных компаний.
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Порицание Урматбек Кокочаров получил за нарушение сроков исполнения поручений премьера.
И. о. мэра города Бактыбеку Кудайбергенову объявлено замечание.
Ему рекомендовано объявить выговор вице-мэру Сагындык уулу Азамату и принять жесткие меры дисциплинарного взыскания вплоть до рассмотрения на соответствие занимаемой должности директора Бишкекводоканала Мурадина Сейдалиева и и. о. начальника управления земельных ресурсов при мэрии Медера Бейшеналиева.