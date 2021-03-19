Премьер-министр Улукбек Марипов объявил выговор директору Госстроя Урматбеку Кокочарову. Об этом он сообщил сегодня на выездном заседании в Бишкекглавархитектуре с представителями строительных компаний.

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Порицание Урматбек Кокочаров получил за нарушение сроков исполнения поручений премьера.

И. о. мэра города Бактыбеку Кудайбергенову объявлено замечание.

Ему рекомендовано объявить выговор вице-мэру Сагындык уулу Азамату и принять жесткие меры дисциплинарного взыскания вплоть до рассмотрения на соответствие занимаемой должности директора Бишкекводоканала Мурадина Сейдалиева и и. о. начальника управления земельных ресурсов при мэрии Медера Бейшеналиева.