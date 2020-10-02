«Мекеним Кыргызстан» № 4: Мы уверены в своих силах

В Ошской области прошли финальные агитационные встречи кандидатов в депутаты от партии «Мекеним Кыргызстан» с избирателями. Программа политического объединения вызвала у населения положительные эмоции. Многие уже готовы поддержать политическое объединение.

Агитационный караван «Мекеним Кыргызстан» завершает свой победный марш по регионам республики. Агитационная кампания была непростой. Партия «Мекеним Кыргызстан» для большинства оппонентов стала мишенью для неаргументированных и непроверенных нападок. Таким нечестным способом оппоненты пытались избавиться от сильного конкурента. Но не получилось!

Ахматбек Келдибеков: «В наших рядах есть крепкие профессионалы своего дела, прогрессивная молодежь, люди разных национальностей и взглядов, которые и помогут сделать Кыргызстан комфортным для жизни каждого кыргызстанца!».

Финишировал агитационный караван «Мекеним Кыргызстан» в городе Кара-Суу Ошской области. Кандидатов в депутаты население встретило тепло и радушно. Желающих выслушать и поддержать политиков собралось свыше 20 тысяч человек.





За время предвыборной кампании кандидаты от партии провели сотни встреч с избирателями по всей стране. Агитационные караваны побывали во всех регионах, и везде кандидаты чувствовали поддержку простых людей. Партия хочет сказать спасибо каждому, кто сопереживает и поддерживает «Мекеним Кыргызстан», кто поверил в нас и кто отдаст свой голос за нашу партию.

Мирлан Бакиров, лидер партии: «У партии «Мекеним Кыргызстан» есть программа с реальным механизмом ее исполнения. То, что мы говорим нашим избирателям, это не просто слова, а призывы к действию. Мы готовы работать не покладая рук, чтобы добиться реформы систем здравоохранения, образования и социальной защиты наших граждан».

Ибрагим Жунусов: «Мы никогда не делили и не будем делить наш народ на своих и чужих, на тех, кто за нас, и тех, кто против. Ведь партия «Мекеним Кыргызстан» — это партия каждого кыргызстанца. И это не просто предвыборный лозунг. Это наша философия. Партия «Мекеним Кыргызстан» открыта для диалога со всеми».







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Оплачено уполномоченным представителем по финансовым вопросам партии «Мекеним Кыргызстан» Джайчиевой Гульбарчин Эр Турсуновной из средств специального избирательного фонда политической партии «Мекеним Кыргызстан». Дата выхода 02.10.2020.