11:27
USD 79.49
EUR 93.24
RUB 1.03
Власть
Сюжет: «Мекеним Кыргызстан»

«Мекеним Кыргызстан» № 4: Мы уверены в своих силах

В Ошской области прошли финальные агитационные встречи кандидатов в депутаты от партии «Мекеним Кыргызстан» с избирателями. Программа политического объединения вызвала у населения положительные эмоции. Многие уже готовы поддержать политическое объединение.

Агитационный караван «Мекеним Кыргызстан» завершает свой победный марш по регионам республики. Агитационная кампания была непростой. Партия «Мекеним Кыргызстан» для большинства оппонентов стала мишенью для неаргументированных и непроверенных нападок. Таким нечестным способом оппоненты пытались избавиться от сильного конкурента. Но не получилось!

Ахматбек Келдибеков: «В наших рядах есть крепкие профессионалы своего дела, прогрессивная молодежь, люди разных национальностей и взглядов, которые и помогут сделать Кыргызстан комфортным для жизни каждого кыргызстанца!».

Финишировал агитационный караван «Мекеним Кыргызстан» в городе Кара-Суу Ошской области. Кандидатов в депутаты население встретило тепло и радушно. Желающих выслушать и поддержать политиков собралось свыше 20 тысяч человек.

За время предвыборной кампании кандидаты от партии провели сотни встреч с избирателями по всей стране. Агитационные караваны побывали во всех регионах, и везде кандидаты чувствовали поддержку простых людей. Партия хочет сказать спасибо каждому, кто сопереживает и поддерживает «Мекеним Кыргызстан», кто поверил в нас и кто отдаст свой голос за нашу партию.

Мирлан Бакиров, лидер партии: «У партии «Мекеним Кыргызстан» есть программа с реальным механизмом ее исполнения. То, что мы говорим нашим избирателям, это не просто слова, а призывы к действию. Мы готовы работать не покладая рук, чтобы добиться реформы систем здравоохранения, образования и социальной защиты наших граждан».

Ибрагим Жунусов: «Мы никогда не делили и не будем делить наш народ на своих и чужих, на тех, кто за нас, и тех, кто против. Ведь партия «Мекеним Кыргызстан» — это партия каждого кыргызстанца. И это не просто предвыборный лозунг. Это наша философия. Партия «Мекеним Кыргызстан» открыта для диалога со всеми».

 
***
Оплачено уполномоченным представителем по финансовым вопросам партии «Мекеним Кыргызстан» Джайчиевой Гульбарчин Эр Турсуновной из средств специального избирательного фонда политической партии «Мекеним Кыргызстан». Дата выхода 02.10.2020.
Ссылка: https://24.kg/vlast/167174/
просмотров: 100
Версия для печати
Материалы по теме
Партия «Мекеним Кыргызстан» провела самую масштабную встречу
«Мекеним Кыргызстан» партиясынын мүчөлөрү жаратман жана бир пикирде!
Зайнидин Курманов: «Мекеним Кыргызстандын» шайлоо алдындагы программасы олуттуу
«Мекеним Кыргызстан» № 4: Радует, что люди осознанно подходят к выборам
Открытое обращение партии «Мекеним Кыргызстан» к народу
Ош выбирает «Мекеним Кыргызстан» № 4
«Мекеним Кыргызстан» партиясынын шайлоо алдындагы 7 облуска түзгөн программасы
Канат Аманкулов: Элдин татыктуу жашоосу үчүн партиябыз баардык аракетин жасайт
Партия «Мекеним Кыргызстан» № 4: С нами 1,5 миллиона!
«Мекеним Кыргызстан» партиясы эмгек мигранттарын мекенине кайтарууну көздөйт!
Популярные новости
Заявление из&nbsp;камеры. Алмазбек Атамбаев обратился к&nbsp;кыргызстанцам перед выборами Заявление из камеры. Алмазбек Атамбаев обратился к кыргызстанцам перед выборами
Сооронбай Жээнбеков: В&nbsp;преддверии выборов посягают на&nbsp;суверенитет Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков: В преддверии выборов посягают на суверенитет Кыргызстана
Выборы-2020. Политологи считают, что три партии&nbsp;&mdash; фавориты гонки Выборы-2020. Политологи считают, что три партии — фавориты гонки
Выборы-2020. Избиратели исчезают из&nbsp;списков: никто не&nbsp;хочет признавать проблему Выборы-2020. Избиратели исчезают из списков: никто не хочет признавать проблему
Бизнес
Миллионы подарков под крышкой! MegaCom и&nbsp;Coca-Cola продлевают совместную акцию Миллионы подарков под крышкой! MegaCom и Coca-Cola продлевают совместную акцию
Детей с&nbsp;ОВЗ обеспечили инновационными возможностями для инклюзивного образования Детей с ОВЗ обеспечили инновационными возможностями для инклюзивного образования
Сервис &laquo;Киоск&raquo; от&nbsp;MegaCom: топовые журналы в&nbsp;вашем смартфоне Сервис «Киоск» от MegaCom: топовые журналы в вашем смартфоне
MegaCom опровергает факт провокационных рассылок от&nbsp;имени политических партий MegaCom опровергает факт провокационных рассылок от имени политических партий
2 октября, пятница
11:24
В Кыргызстане от COVID-19 и внебольничной пневмонии вылечились еще 154 человека В Кыргызстане от COVID-19 и внебольничной пневмонии выл...
11:24
В КР выявили 215 случаев внебольничной пневмонии и COVID-19. Всего — 47 056
11:16
«Мекеним Кыргызстан» № 4: Мы уверены в своих силах
11:05
Маму певицы Юлии Руцкой сбила машина с милицейским госномером
10:59
История даст оценку. Дастан Бекешев навестил в СИЗО ГКНБ Алмазбека Атамбаева