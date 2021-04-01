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Власть
Сюжет: Скандалы с чиновниками

Марат Аманкулов сдал депутатский мандат

Член фракции СДПК Марат Аманкулов сдал мандат депутата Жогорку Кенеша. Заявление поступило в ЦИК.

Для комментариев Аманкулов не доступен. В секретариате фракции 24.kg информацию подтвердили, отметив, что о причинах им ничего не известно.

Марат Аманкулов обвиняется в незаконном обогащении. Он согласился возместить ущерб.

Ранее ГКНБ установил факты незаконного обогащения со стороны депутата Жогорку Кенеша. Установлено, что нардеп за период своей политической деятельности нажил дорогостоящее движимое и недвижимое имущество, совокупная стоимость которого фактически многократно превышает его официальные доходы.

Установлены торгово-развлекательный комплекс, 14 земельных участков, расположенных в Бишкеке и Иссык-Кульской области, три офисных и четыре нежилых помещения, пять квартир, коттедж в ЦО «Каприз», три особняка, а также пять автомашин представительского класса. Общая среднерыночная стоимость упомянутых активов составляет более 1,5 миллиарда сомов.
Ссылка: https://24.kg/vlast/188401/
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