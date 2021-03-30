Задержанный экс-аким Чынасыл Чыныбаев отпущен под домашний арест

Задержанный накануне экс-аким Ленинского района Бишкека Чынасыл Чыныбаев отпущен под домашний арест. Об этом 24.kg сообщили собственные источники.

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Уточняется, что такое решение принял Первомайский районный суд столицы.

«Известно, что о мере пресечения в виде домашнего ареста ходатайствовал прокурор. Суд удовлетворил просьбу гособвинителей, поскольку личность Чынасыла Чыныбаева установлена, он имеет постоянное место жительства, семью, к уголовной отвественности ранее не привлекался», — заявили редакции.

В Первомайском районном суде Бишкека подтвердили информацию об избранной Чынасылу Чыныбаеву мере пресечения.

Напомним, Чынасыл Чыныбаев был задержан по факту растраты бюджетных средств. Он выделил средства из бюджета кандидату в депутаты от партии «Эмгек». В отношении последней, кстати, у БТИК больше всего нареканий из-за систематических нарушений.