Очередной митинг в Бишкеке: требуют отставки главы ГП «Кыргыз темир жолу»

В Бишкеке около здания ГП «Кыргыз темир жолу» проходит митинг. Участники акции протеста требуют отставки гендиректора компании Василия Дашкова.

По их словам, глава госпредприятия замешан в коррупционных делах и финансовых махинациях. Тилекмат Кудайберген уулу рассказал, что на Василия Дашкова жалуются многие сотрудники «Кыргыз темир жолу».

«К примеру, во время пандемии коронавируса Дашков незаконно уволил людей. Они работали на предприятии по 20-30 лет», — сказал он.

Другая участница акции протеста Рахат Акматова заявила, что проработала в компании 30 лет. По ее словам, коррупция в «Кыргыз темир жолу» началась еще в 1998 году со времен Исы Омуркулова.

Она отметила, что при всех руководителях была коррупция. «И вот на должность сел Дашков, но и он тоже ничего не сделал — как были старые шпалы, так и остались, запчасти на тепловозы не покупаются. Вместо этого он занимается ремонтом здания. Он занимается отмыванием денег», — добавила Рахат Акматова.

Топ-менеджемент предприятия пока недоступен для комментариев. Известно, что Василий Дашков находится на больничном, других представителей руководства на митинге не было.