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Власть
Сюжеты: Скандал с Райымбеком Матраимовым, Скандалы с чиновниками

Митинг в Оше в поддержку Райымбека Матраимова закончен. Кто из депутатов пришел

В Оше завершился митинг в поддержку экс-замглавы Таможенной службы, арестованного по обвинению в легализации (отмывании) преступных доходов, Райымбека Матраимова.

Организаторы заявили, что на акцию вышли больше 15 тысяч человек. Однако, по данным очевидцев, в митинге участвовало не более 3 тысяч.

Поддержать признавшегося в коррупции экс-чиновника пришли и депутаты Жогорку Кенеша Мирлан Бакиров, Табылды Тиллаев, Бактыбек Райымкулов, Ильхом Маннанов и родной брат Райымбека Искендер Матраимов. Все они баллотировались на октябрьских парламентских выборах от партии «Мекеним Кыргызстан».

Выступая на митинге, Мирлан Бакиров сказал, что специально приехал в Ош, чтобы выразить свое мнение.

«Уважаемые участники митинга, мы живем в правовом государстве. Как сказал юрист, по закону каждый гражданин страны имеет открыто высказывать свое мнение. Хочу сказать, что везде должна быть справедливость. Неважно кто, «Азаттык», «Клооп», любые СМИ должны освещать объективно и правильно. Если источник информации неправильный, то как это будет воспринимать народ, что с ним станет? До сегодняшнего дня была искаженная, неверная информация. Для чего я это говорю? До этого была создана депутатская комиссия. Она на протяжении семи месяцев вела расследование по делу Райымбека Матраимова и пришла к выводу, что он не имеет отношения даже к семи тыйынам из выведенных из страны $700 миллионов», — сказал он.

Депутат призвал к справедливости и объективности суды, следственные органы и СМИ.

Отметим, Райымбека Матраимова задержали 18 февраля. Первомайский районный суд Бишкека избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу в СИЗО ГКНБ на два месяца. Он обвиняется в легализации (отмывании) преступных доходов. В камере бывший таможенник пожаловался на ухудшение здоровья, его госпитализировали в частную клинику.

Ссылка: https://24.kg/vlast/184899/
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