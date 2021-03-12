За день до ликвидации ГСБЭП Сыймык Жапыкеев получил звание генерал-майора

Экс-глава Финполиции Сыймык Жапыкеев получил звание генерал-майора. Об этом 24.kg сообщил советник и. о. мэра столицы Асхат Осмонов.

По его словам, указом президента 4 марта Сыймыку Жапыкееву присвоено очередное специальное звание «генерал-майор Финансовой полиции».

Отметим, правительство ликвидировало ГСБЭП 5 марта.

«Официального вручения еще не было. Фотографию мне отправил сам бывший председатель ГСБЭП», — поделился Асхат Осмонов.

Фото Асхата Осмонова

Заведующая отделом информационной политики аппарата президента Нуркамал Асканова пока недоступна для комментариев.

Отметим, накануне Сыймык Жапыкеев попрощался с коллективом. Он был назначен председателем Госслужбы по борьбе с экономическими преступлениями 17 октября 2020 года.