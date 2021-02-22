Решение суда. Директором ОАО «Северэлектро» остается Улан Астаркулов

ОАО «Северэлектро» выиграло суд против бывшего директора компании Доскула Бекмурзаева. Об этом 24.kg сообщили в Чуйском областном суде.

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По его данным, сегодня областной суд отменил решение первой инстанции о восстановлении в должности главы компании Доскула Бекмурзаева.

Отмечается, что суд принял во внимание журнал регистрации заявлений ОАО, в котором написано, что Бекмурзаев уволился по собственному желанию.

Таким образом, в удовлетворении иска Доскула Бекмурзаева о незаконном увольнении, который он подал против «Северэлектро», Чуйским областным судом отказано.

Ранее Аламединский райсуд признал незаконным увольнение бывшего директора «Северэлектро». Однако компания подала апелляцию.

Напомним, что 28 октября 2020 года решением совета директоров ОАО «Северэлектро» освобожден от занимаемой должности генерального директора акционерного общества Доскул Бекмурзаев. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

Новым главой ОАО «Северэлектро» стал Улан Астаркулов. Решение согласовали с Фондом по управлению государственным имуществом и ОАО «Национальный энергохолдинг».

После этого электрики и рабочие РЭС, не согласные с назначением нового директора, несколько раз выходили на митинги к Дому правительства.