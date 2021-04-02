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Власть

В Минэнерго новый заместитель главы. Им стал основатель «Покупай кыргызское»

Заместителем министра энергетики и промышленности стал Бакыт Дегенбаев. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
 
Уточняется, что нового заместителя коллективу представил глава ведомства Кубанычбек Турдубаев. Он подчеркнул, что на сегодня перед министерством поставлены важные задачи по созданию необходимых условий для дальнейшего развития промышленности и наращиванию производственного потенциала.
 
Министр отметил, что Бакыт Дегенбаев является основателем движения и инициативы «Покупай кыргызское» и бренда Made in Kg, которые способствовали развитию отечественных производителей и продвижению на внутренних и внешних рынках.
Ссылка: https://24.kg/vlast/188570/
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