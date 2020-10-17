Сыймык Жапыкеев стал председателем ГСБЭП

Председателем Госслужбы по борьбе с экономическими преступлениями стал Сыймык Жапыкеев. Об этом 24.kg сообщили собственные источники.

Уточняется, что Жапыкеева уже представили личному составу.

«Распоряжением премьер-министра, исполняющего обязанности президента, Садыра Жапарова Бакир Таиров снят с занимаемой должности», — сообщили редакции.

13 октября сообщалось, что бывший заместитель председателя Государственной службы по борьбе с экономическими преступлениями Сагынбек Абдылдаев назначен главой ведомства. Как сообщали 24.kg источники в аппарате правительства, соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Садыр Жапаров.

Спустя несколько дней в Финполе новое назначение.