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Власть

Сыймык Жапыкеев стал председателем ГСБЭП

Председателем Госслужбы по борьбе с экономическими преступлениями стал Сыймык Жапыкеев. Об этом 24.kg сообщили собственные источники.

Уточняется, что Жапыкеева уже представили личному составу.

«Распоряжением премьер-министра, исполняющего обязанности президента, Садыра Жапарова Бакир Таиров снят с занимаемой должности», — сообщили редакции.

13 октября сообщалось, что бывший заместитель председателя Государственной службы по борьбе с экономическими преступлениями Сагынбек Абдылдаев назначен главой ведомства. Как сообщали 24.kg источники в аппарате правительства, соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Садыр Жапаров.

Спустя несколько дней в Финполе новое назначение.
Ссылка: https://24.kg/vlast/169734/
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