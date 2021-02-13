Кыргызстан: кадровые перестановки за 8-12 февраля

В Кыргызстане за неделю произошло несколько кадровых перестановок.

Медер Карабаев назначен главой Государственной комиссии по делам религий.

Акин Токталиев освобожден от должности.

В ноябре 2020 года и. о. президента Садыр Жапаров назначил Акина Токталиева директором Государственной комиссии по делам религий. Назначение вызвало много споров, так как ранее новый глава госкомиссии был одним из адвокатов Садыра Жапарова. Коллектив также выразил свое несогласие.

Теолог и религиовед Медер Карабаев ранее работал в МВД экспертом в службе по противодействию экстремизму и незаконной миграции.

Абдибакыт Халмурзаев возглавил отдел обороны, правопорядка и чрезвычайных ситуаций аппарата правительства.

Ранее должность занимал Азамат Араев, который в настоящий момент находится под стражей в рамках дела о продаже радиочастот.

Абдибакыт Халмурзаев родился 1 ноября 1968 года в селе Кызыл-Булак Ошской области.

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Занимал высокие должности в надзорном органе в бакиевские времена. В январе 2010-го стал заместителем генерального прокурора. До того служил прокурором Иссык-Кульской области.

После скандала в начале 2012 года под давлением депутатов подал в отставку. В 2014-м стал прокурором Октябрьского района Бишкека, в августе 2017 года — прокурором столицы.

В августе 2018-го ему объявили неполное служебное соответствие. С должности главы столичного надзорного органа его сняли в октябре 2018 года.

Брат бывшего полномочного представителя правительства в Баткенской области Абиша Халмурзаева.

Искандер Гайпкулов назначен заведующим отделом политики стратегического развития, экономики и финансов аппарата президента.

Ранее эту должность занимал Данияр Иманалиев, который освобожден в связи с переходом на другую работу.

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Искандер Гайпкулов родился 25 марта 1966 года в селе Джаны-Арык Ошской области. Окончил Бишкекский финансово-экономический техникум по специальности «финансист», Казахскую государственную академию управления по специальности «экономист».

Был депутатом Жогорку Кенеша двух созывов.

2007-2010 — председатель Счетной палаты КР;

2011-2013 — председатель совета директоров ОАО «РСК Банк»;

2013-2015 — занимался предпринимательской деятельностью;

2015-2017 — директор Центральноазиатского филиала негосударственного образовательного учреждения «Институт региональной политики».

Айбек Джунушалиев стал первым заместителем руководителя аппарата правительства.

Уран Ахметов пробыл на своем посту с октября 2020 года.

Айбек Джунушалиев родился 6 июля 1976-го в совхозе «Кегеты» Чуйской области. Окончил Кыргызский государственный национальный университет, юрист.

В аппарате правительства с 2007 года. Работал статс-секретарем Министерства труда, миграции и молодежи.

Муфтий Максат Токтомушев подал в отставку.

Он подал в отставку 10 февраля. В тот же день его задержали.

Максата Токтомушева подозревают в финансовых нарушениях, связанных с использованием денег, внесенных паломниками для совершения хаджа. Решением суда отпущен под домашний арест на время следствия.

Согласно уставу, в случае отставки муфтия место занимает его заместитель. Поэтому теперь обязанности главы ДУМК переходят Жоробай ажы Шергазиеву. Нового муфтия изберут 5 апреля на VII курултае мусульман Кыргызстана.

Бактыбек Кудайбергенов стал и. о. мэра Бишкека.

Балбак Тулобаев ушел с должности и. о. мэра Бишкека, а на его место был назначен Эрмек Нургазиев. Последний утверждал, что пост главы столицы ему доверил президент Садыр Жапаров. Последний же в свою очередь спустя несколько часов написал, что решение было ошибочным.

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Бактыбек Кудайбергенов родился 8 декабря 1962 года в селе Сын-Таш Чуйской области.

2012-2015 — аким Иссык-Атинского района;

2015-2017 — полномочный представитель правительства в Чуйской области.

В 2005-м вместе с Эмилбеком Каптагаевым и другими участниками зарегистрировал национал-демократическую партию «Улуу Биримдик». В 2013 году организовал общественное объединение «Федерация бокса Иссык-Атинского района Чуйской области».

На последних выборах в парламент был в списке партии «Кыргызстан».

Вице-мэром Бишкека назначен Русланбек Акылбеков.

Азиз Алымкулов освобожден от должности в связи с переходом на другую работу.

Русланбек Акылбеков стал вице-мэром столицы по транспорту и муниципальной собственности.

Ранее был директором частной юридической и финансовой компании, в 2012 году — заместитель главы Первомайского района, работал на управляющих позициях в государственных и частных организациях.

Кылычбек Абышев стал заместителем секретаря Совета безопасности КР.

Жаныбек Капаров уволен после четырех месяцев работы. Он написал заявление.

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Кылычбек Абышев начал работу в Жогорку Кенеше в 2002 году помощником депутата.

С 2011-го занимал должность заместителя постоянного представителя правительства в Жогорку Кенеше, проработал там пять лет.

В октябре 2020 года баллотировался в депутаты Жогорку Кенеша. Он шел под номером 90 в списке партии «Республика» и числился безработным.

Глава Фонда по управлению госимуществом Жылдызбек Исакулов ушел в отставку.

Он подал заявление об увольнении по собственному желанию.

В должности проработал полтора года.

Исполняющим обязанности главы фонда назначен заместитель председателя Ишенбек Медетов.

Каныбек Осмоналиев стал советником министра культуры, информации, спорта и молодежной политики.

Каныбек Осмоналиев родился 19 ноября 1953 года в селе Бейшеке Чуйской области.

Победитель Олимпийских игр 1980-го, четырехкратный чемпион мира и двукратный чемпион Европы по тяжелой атлетике.

Прокурором Бишкека стал Марсбек Кыдыкбаев.

Ранее прокурор столицы Темирбек Бекмаматов освобожден от занимаемой должности по собственному желанию.

Марсбек Кыдыкбаев был прокурором Токмака. В 2012 году в отношении него возбудили уголовное дело по статьям «Злоупотребление должностным положением», «Незаконное использование бюджетных средств» и «Подделка официального документа». Сначала его водворили в СИЗО, затем отпустили под домашний арест. В суде Марсбека Кыдыкбаева оправдали.

Долгое время работал адвокатом. Он приходится братом бывшему депутату и экс-заместителю министра внутренних дел Кубанычбеку Кадырову.

Председателем правления Национального энергохолдинга стал Бакыт Сыдыков.

Прежний глава правления ОАО «Национальный энергохолдинг» Нурбек Козубеков назначен на должность в феврале 2020 года.

Бакыт Сыдыков родился 14 октября 1974-го. Окончил энергетический факультет Кыргызского технического университета имени Исхака Раззакова по специальности «электроснабжение», Кыргызский национальный университет, юридический факультет.

Трудовую деятельность начал в 1996 году электриком завода АО «Факел».

1999-2002 — электромонтер, диспетчер Бишкекского предприятия электрических сетей;

2002-2010 — начальник центрального участка, старший мастер, старший диспетчер Западного РЭС ОАО «Северэлектро»;

2010 — заместитель технического директора ОАО «Северэлектро»;

2010-2015 — начальник, главный инженер Западного РЭС ОАО «Северэлектро»;

2015-2018 — генеральный директор ОАО «Востокэлектро»;

2018 — исполнительный директор ОсОО «Спецэнергосервис»;

2018-2019 — советник председателя Государственного комитета промышленности, энергетики и недропользования;

2019-2020 — заместитель заведующего отделом комитета по топливно-энергетическому комплексу и недропользованию Жогорку Кенеша;

2020-2021 — заведующий отделом комитета по топливно-энергетическому комплексу и недропользованию Жогорку Кенеша.

Гендиректором ОАО «Международный аэропорт «Манас» избран Бакыт Шаршеев. На заседании совета директоров досрочно прекращены полномочия председателя правления — гендиректора ОАО «Международный аэропорт «Манас» Бактыбека Сыдыкова. Бакыт Шаршеев — экс-депутат Жогорку Кенеша от партии «Ата Журт». Досрочно прекращены и полномочия члена правления Абдималика Бусурманкулова. Он был замгендиректора по инфраструктурному и региональному развитию. На вакантную должность назначили экс-главу авиакомпании «Эйр Кыргызстан» Жолдошбека Токторбаева (ранее Бектурганов). Депутаты неоднократно критиковали его за доведение авиакомпании до банкротства.

Кадырбека Эргешова отстранили от должности директора спортивного училища.

Обязанности директора Республиканского училища олимпийского резерва имени Шералы Садыкова возложены на заместителя по учебной работе Жылдыз Куватбекову.

Кадырбека Эргешова задержали 5 февраля. Он подозревается в присвоении и растрате вверенного имущества.

О кадровых перестановках с 1 по 5 февраля читайте здесь.