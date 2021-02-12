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Общество
Сюжет: Скандалы с чиновниками

Экс-муфтия Максата Токтомушева отпустили под домашний арест

Первомайский районный суд Бишкека рассмотрел меру пресечения в отношении экс-муфтия Максата Токтомушева.

Следствие просило арестовать обвиняемого на два месяца, а прокурор ходатайствовал не брать под стражу.

Решением суда религиозный деятель отпущен под домашний арест на время следствия.

Напомним, Максата Токтомушева подозревают в финансовых нарушениях, связанных с использованием денег, внесенных паломниками для совершения хаджа. До этого был задержан главный бухгалтер ДУМК по факту дачи сотрудникам ГКНБ взятки в особо крупном размере.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/183210/
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