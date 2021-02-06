Кыргызстан: кадровые перестановки за 1-5 февраля

В Кыргызстане за неделю произошло несколько кадровых перестановок.
Улукбек Марипов назначен премьер-министром Кыргызстана.
Победивший на досрочных выборах президента Садыр Жапаров сложил полномочия премьер-министра. В отставку также ушел весь кабинет министров.
Улукбек Марипов родился 30 августа 1979 года в селе Кыргыз-Ата Ошской области. Окончил Ошский технологический университет, Ошский государственный университет по специальностям «финансы и кредит» и «юриспруденция».
1997-2001 — председатель крестьянского хозяйства «Кызыл Кетмен»;
2001-2002 — ведущий специалист Министерства финансов, затем помощник председателя комитета по доходам ведомства;
2003-2005 — помощник губернатора Баткенской области;
2005-2006 — консультант депутата Жогорку Кенеша;
2006-2010 — эксперт, затем госинспектор в администрации президента КР;
2010 — начальник управления международного сотрудничества в МЧС КР;
2010-2011 — работал в аппарате правительства КР;
2011-2015 — помощник президента Кыргызстана;
2015 — первый заместитель руководителя аппарата президента КР;
2016-2020 — председатель Счетной палаты.
Назначены члены правительства.
На пленарном заседании парламента 3 февраля депутаты утвердили новый состав и структуру правительства.
Первым вице-премьером стал Артем Новиков, который до этого исполнял обязанности премьер-министра.
Улукбек Кармышаков назначен вице-премьер-министром, министром экономики и финансов.
Руководителем аппарата правительства в ранге министра стал Женишбек Асанкулов.
Министром обороны — Таалайбек Омуралиев, главой МИД остался Руслан Казакбаев. Министром юстиции назначена Асель Чынбаева, главой МВД — Улан Ниязбеков.
Сохранили портфели министры здравоохранения и образования Алымкадыр Бейшеналиев и Алмазбек Бейшеналиев. Гулмира Абдралиева назначена министром транспорта, архитектуры, строительства и коммуникаций.
Кубанычбек Турдубаев стал министром энергетики и промышленности. Аскарбек Джаныбеков назначен министром сельского, водного хозяйства и развития регионов.
Главой МЧС стал Бообек Ажикеев, а Кайрат Иманалиев — министром культуры, информации и спорта.
Председателем ГКНБ остался Камчыбек Ташиев.
Агентство по привлечению и защите инвестиций при президенте возглавит экс-депутат Алмамбет Шыкмаматов.
Ряд членов правительства освобождены от исполнения обязанностей.
Освобождены от занимаемой должности вице-премьеры Максат Мамытканов, Эльвира Сурабалдиева и Равшанбек Сабиров.
Уволены руководитель аппарата кабмина Бактыбек Аманбаев, министр финансов Кыялбек Мукашев, глава Минюста Марат Джаманкулов, министр экономики Санжар Муканбетов.
Не являются больше и. о. министра сельского хозяйства и министра транспорта и дорог Тилек Токтогазиев и Бакыт Бердалиев.
Освобожден от занимаемой должности министр культуры, информации и туризма Нуржигит Кадырбеков. Ализа Солтонбекова больше не возглавляет Министерство труда и социального развития, а Эрлис Тердикбаев — Госкомитет по делам обороны.
Отправлен в отставку председатель Госкомитета промышленности, энергетики и недропользования Жыргалбек Сагынбаев. Освобожден от исполнения ранее возложенных обязанностей главы Госкомитета информационных технологий и связи Алтынбек Исмаилов.
Нуркамал Асканова назначена заведующей отделом информационной политики аппарата президента.
Ее предшественник Нургазы Анаркулов задержан по подозрению в вымогательстве взятки в особо крупном размере.
Нуркамал Асканова родилась в 1960 году в селе 8 Марта Нарынской области. Окончила Институт искусств имени Бюбюсары Бейшеналиевой по специальности «организатор-методист», повышение квалификации в Московском институте работников телевидения.
В 1993 году принята на работу ассистентом режиссера Государственной телерадиокомпании.
Проработала практически во всех редакциях ОТРК: была ведущей и редактором передачи «Шок-Факт», организатором и режиссером правовых программ, редактором телепередач «Кайдасын?» («Где ты?») и «Кыйырдагы кыргыздар».
Успешно сотрудничала с программой «Жди меня» на российском «Первом канале», а с 2017 года с проектом «Жди меня» Центрального телевидения Китая.
До назначения была обозревателем политических и социальных программ отдела «Маалымат» ОТРК.
Назначены советники президента.
Ими стали Арслан Койчиев и Равшан Сабиров.
Арслан Койчиев с 1996 по 2010 год был продюсером Всемирной службы Би-би-си в Кыргызстане. Жил в Лондоне. Занимался бизнесом и писательской деятельностью.
Арслан Койчиев специализируется на истории КР. Его работы опубликованы на кыргызском, английском и русском языках. А роман «Проклятие», посвященный истории подъема национального освобождения в 1916-м, издан в 2010 году в Бишкеке на кыргызском языке.
Равшан Сабиров до назначения занимал должность и. о. вице-премьер-министра.
Ализа Солтонбекова назначена первым заместителем министра здравоохранения и соцразвития.
Ранее она возглавляла Министерство труда и социального развития, которое упразднено, а его функции перешли в ведение Минздрава.
Айжан Садыркулова исполняет обязанности председателя Счетной палаты.
Бывший глава СП Улукбек Марипов стал премьер-министром КР.
Айжан Садыркулова избрана аудитором Счетной палаты 17 марта 2016 года, срок избрания — на 5 лет.
Согласно подписанному указу, она будет исполнять обязанности до окончания ее полномочий аудитора.
Айжан Садыркулова — дочь экс-главы администрации президента Медета Садыркулова, жестоко убитого 13 марта 2009 года.
Прокуроры Бишкека и Оша освобождены от занимаемых должностей.
Прокуроры Бишкека и Оша — Темир Бекмаматов и Кубат Абдраимов — освобождены от занимаемых должностей по собственному желанию в связи с состоянием здоровья.
Оба проработали с октября 2018 года.
Азамат Болотов стал начальником управления соцразвития Ленинского района Бишкека.
Начальник муниципального территориального управления № 13 назначен в порядке ротации.
Нового руководителя коллективу управления представила заместитель главы Ленинского района Айзада Джунусова.
Бакытбек Марипов освобожден от должности акима Ноокатского района.
Решение принято, чтобы избежать конфликта интересов: Бакытбек и Улукбек Мариповы — родные братья.
В соответствии с законодательством органы МСУ являются частью исполнительной ветви власти и напрямую подчинены премьер-министру.
Глава ОАО «Электрические станции» Жолдошбек Ачикеев покинул пост.
Он уволился по собственному желанию. Совет директоров одобрил его отставку.
Со 2 февраля и. о. генерального директора назначен первый заместитель Таалайбек Бектенов.
Жолдошбек Ачикеев занимал пост с 27 февраля 2020 года.
Айдарбек Гыязов назначен ректором Баткенского государственного университета.
Претендентов на пост было трое. Во втором туре со 140 голосами победу одержал Айдарбек Гыязов.
Он родился в 1981 году в селе Баглан Ошской области. Окончил Кызыл-Кийский институт экономики, права и технологий. Профессор, кандидат экономических наук.
Айдарбек Гыязов начал преподавательскую деятельность в 2003 году на кафедре Финансы и кредит экономического факультета БатГУ, является автором учебного пособия, трех монографий и около 100 трудов по различным направлениям экономики. В 2018 году признан первым наиболее цитируемым экономистом Кыргызстана.
О кадровых перестановках с 25 по 29 января читайте здесь.