Кыргызстан: кадровые перестановки за 1-5 февраля

В Кыргызстане за неделю произошло несколько кадровых перестановок.

Улукбек Марипов назначен премьер-министром Кыргызстана.

Фото пресс-службы президента КР. Улукбек Марипов

Победивший на досрочных выборах президента Садыр Жапаров сложил полномочия премьер-министра. В отставку также ушел весь кабинет министров.

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Улукбек Марипов родился 30 августа 1979 года в селе Кыргыз-Ата Ошской области. Окончил Ошский технологический университет, Ошский государственный университет по специальностям «финансы и кредит» и «юриспруденция».

1997-2001 — председатель крестьянского хозяйства «Кызыл Кетмен»;

2001-2002 — ведущий специалист Министерства финансов, затем помощник председателя комитета по доходам ведомства;

2003-2005 — помощник губернатора Баткенской области;

2005-2006 — консультант депутата Жогорку Кенеша;

2006-2010 — эксперт, затем госинспектор в администрации президента КР;

2010 — начальник управления международного сотрудничества в МЧС КР;

2010-2011 — работал в аппарате правительства КР;

2011-2015 — помощник президента Кыргызстана;

2015 — первый заместитель руководителя аппарата президента КР;

2016-2020 — председатель Счетной палаты.

Назначены члены правительства.

На пленарном заседании парламента 3 февраля депутаты утвердили новый состав и структуру правительства.

Первым вице-премьером стал Артем Новиков, который до этого исполнял обязанности премьер-министра.

Фото пресс-службы президента КР. Артем Новиков

Улукбек Кармышаков назначен вице-премьер-министром, министром экономики и финансов.

Руководителем аппарата правительства в ранге министра стал Женишбек Асанкулов.

Министром обороны — Таалайбек Омуралиев, главой МИД остался Руслан Казакбаев. Министром юстиции назначена Асель Чынбаева, главой МВД — Улан Ниязбеков.

Сохранили портфели министры здравоохранения и образования Алымкадыр Бейшеналиев и Алмазбек Бейшеналиев. Гулмира Абдралиева назначена министром транспорта, архитектуры, строительства и коммуникаций.

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Кубанычбек Турдубаев стал министром энергетики и промышленности. Аскарбек Джаныбеков назначен министром сельского, водного хозяйства и развития регионов.

Главой МЧС стал Бообек Ажикеев, а Кайрат Иманалиев — министром культуры, информации и спорта.

Председателем ГКНБ остался Камчыбек Ташиев.

Агентство по привлечению и защите инвестиций при президенте возглавит экс-депутат Алмамбет Шыкмаматов.

Ряд членов правительства освобождены от исполнения обязанностей.

Освобождены от занимаемой должности вице-премьеры Максат Мамытканов, Эльвира Сурабалдиева и Равшанбек Сабиров.

Уволены руководитель аппарата кабмина Бактыбек Аманбаев, министр финансов Кыялбек Мукашев, глава Минюста Марат Джаманкулов, министр экономики Санжар Муканбетов.

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Не являются больше и. о. министра сельского хозяйства и министра транспорта и дорог Тилек Токтогазиев и Бакыт Бердалиев.

Освобожден от занимаемой должности министр культуры, информации и туризма Нуржигит Кадырбеков. Ализа Солтонбекова больше не возглавляет Министерство труда и социального развития, а Эрлис Тердикбаев — Госкомитет по делам обороны.

Отправлен в отставку председатель Госкомитета промышленности, энергетики и недропользования Жыргалбек Сагынбаев. Освобожден от исполнения ранее возложенных обязанностей главы Госкомитета информационных технологий и связи Алтынбек Исмаилов.

Нуркамал Асканова назначена заведующей отделом информационной политики аппарата президента.

Фото из интернета. Нуркамал Асканова

Ее предшественник Нургазы Анаркулов задержан по подозрению в вымогательстве взятки в особо крупном размере.

Нуркамал Асканова родилась в 1960 году в селе 8 Марта Нарынской области. Окончила Институт искусств имени Бюбюсары Бейшеналиевой по специальности «организатор-методист», повышение квалификации в Московском институте работников телевидения.

В 1993 году принята на работу ассистентом режиссера Государственной телерадиокомпании.

Проработала практически во всех редакциях ОТРК: была ведущей и редактором передачи «Шок-Факт», организатором и режиссером правовых программ, редактором телепередач «Кайдасын?» («Где ты?») и «Кыйырдагы кыргыздар».

Успешно сотрудничала с программой «Жди меня» на российском «Первом канале», а с 2017 года с проектом «Жди меня» Центрального телевидения Китая.

До назначения была обозревателем политических и социальных программ отдела «Маалымат» ОТРК.

Назначены советники президента.

Ими стали Арслан Койчиев и Равшан Сабиров.

Арслан Койчиев с 1996 по 2010 год был продюсером Всемирной службы Би-би-си в Кыргызстане. Жил в Лондоне. Занимался бизнесом и писательской деятельностью.

Арслан Койчиев специализируется на истории КР. Его работы опубликованы на кыргызском, английском и русском языках. А роман «Проклятие», посвященный истории подъема национального освобождения в 1916-м, издан в 2010 году в Бишкеке на кыргызском языке.

Равшан Сабиров до назначения занимал должность и. о. вице-премьер-министра.

Ализа Солтонбекова назначена первым заместителем министра здравоохранения и соцразвития.

Ранее она возглавляла Министерство труда и социального развития, которое упразднено, а его функции перешли в ведение Минздрава.

Айжан Садыркулова исполняет обязанности председателя Счетной палаты.

Бывший глава СП Улукбек Марипов стал премьер-министром КР.

Айжан Садыркулова избрана аудитором Счетной палаты 17 марта 2016 года, срок избрания — на 5 лет.

Согласно подписанному указу, она будет исполнять обязанности до окончания ее полномочий аудитора.

Айжан Садыркулова — дочь экс-главы администрации президента Медета Садыркулова, жестоко убитого 13 марта 2009 года.

Прокуроры Бишкека и Оша освобождены от занимаемых должностей.

Прокуроры Бишкека и Оша — Темир Бекмаматов и Кубат Абдраимов — освобождены от занимаемых должностей по собственному желанию в связи с состоянием здоровья.

Оба проработали с октября 2018 года.

Азамат Болотов стал начальником управления соцразвития Ленинского района Бишкека.

Начальник муниципального территориального управления № 13 назначен в порядке ротации.

Нового руководителя коллективу управления представила заместитель главы Ленинского района Айзада Джунусова.

Бакытбек Марипов освобожден от должности акима Ноокатского района.

Решение принято, чтобы избежать конфликта интересов: Бакытбек и Улукбек Мариповы — родные братья.

В соответствии с законодательством органы МСУ являются частью исполнительной ветви власти и напрямую подчинены премьер-министру.

Глава ОАО «Электрические станции» Жолдошбек Ачикеев покинул пост.

Он уволился по собственному желанию. Совет директоров одобрил его отставку.

Со 2 февраля и. о. генерального директора назначен первый заместитель Таалайбек Бектенов.

Жолдошбек Ачикеев занимал пост с 27 февраля 2020 года.

Айдарбек Гыязов назначен ректором Баткенского государственного университета.

Претендентов на пост было трое. Во втором туре со 140 голосами победу одержал Айдарбек Гыязов.

Он родился в 1981 году в селе Баглан Ошской области. Окончил Кызыл-Кийский институт экономики, права и технологий. Профессор, кандидат экономических наук.

Айдарбек Гыязов начал преподавательскую деятельность в 2003 году на кафедре Финансы и кредит экономического факультета БатГУ, является автором учебного пособия, трех монографий и около 100 трудов по различным направлениям экономики. В 2018 году признан первым наиболее цитируемым экономистом Кыргызстана.

О кадровых перестановках с 25 по 29 января читайте здесь.