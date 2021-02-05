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Власть

Прокуроры Бишкека и Оша освобождены от занимаемых должностей

Прокуроры Бишкека и Оша — Темир Бекмаматов и Кубат Абдраимов — освобождены от занимаемых должностей. Об этом на пресс-конференции сообщил глава надзорного органа Курманкул Зулушев.

По его словам, прокуроры двух городов уволены по собственному желанию в связи с состоянием здоровья.

«С моего прихода на должность я сменил трех заместителей, и вот двое ушли по собственному заявлению», — сказал Курманкул Зулушев.

Генпрокурор отметил, что сокращение штата в органах прокуратуры не ожидается.

«У нас открыты новые отделы, например по работе с предпринимателями. Сотрудники не успевают», — сказал он.
Ссылка: https://24.kg/vlast/182483/
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