Прокуроры Бишкека и Оша освобождены от занимаемых должностей

Прокуроры Бишкека и Оша — Темир Бекмаматов и Кубат Абдраимов — освобождены от занимаемых должностей. Об этом на пресс-конференции сообщил глава надзорного органа Курманкул Зулушев.

По его словам, прокуроры двух городов уволены по собственному желанию в связи с состоянием здоровья.

«С моего прихода на должность я сменил трех заместителей, и вот двое ушли по собственному заявлению», — сказал Курманкул Зулушев.

Генпрокурор отметил, что сокращение штата в органах прокуратуры не ожидается.

«У нас открыты новые отделы, например по работе с предпринимателями. Сотрудники не успевают», — сказал он.