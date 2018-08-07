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Общество

В Генпрокуратуре чистка. Кого из прокуроров уволили по итогам коллегии?

Генеральный прокурор Откурбек Джамшитов освободил от занимаемых должностей ряд прокуроров. Об этом 24.kg сообщили собственные источники.

Приказ об увольнении подписан сегодня после проведенной в надзорном органе коллегии. Известно, что с постов снимут:

— заместителей прокурора Бишкека Рысбека Альчиева и Асана Кангельдиева;

— прокурора Оша Айгуль Момбекову;

— заместителя прокурора Чуйской области Гульнару Шакирову.

Прокурорам Бишкека и Чуйской области Абдибакыту Халмурзаеву и Азату Оскомбаеву объявили неполное служебное соответствие. Такое же дисциплинарное взыскание получил и заместитель прокурора Чуйской области Рыскулбек Маженов.

Заместитель прокурора Первомайского района Фатима Иманалиева понижена в должности.

Неполное служебное соответствие получили прокуроры Сокулукского, Жайылского и Ысык-Атинского районов Чуйской области.
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