В Бишкеке новый вице-мэр. Об этом сообщили в столичном муниципалитете.

По его данным, на должность вице-мэра столицы по транспорту и муниципальной собственности назначен Русланбек Акылбеков. Ранее он был директором частной юридической и финансовой компании, в 2012 году — замглавы Первомайского района, работал на управляющих позициях в государственных и частных организациях.

Соответствующее распоряжение подписал и. о. мэра Балбак Тулобаев.

Напомним, сегодня стало известно, что бывший вице-мэр Азиз Алымкулов освобожден от должности в связи с переходом на другую работу.