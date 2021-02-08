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Общество

В Бишкеке новый вице-мэр

В Бишкеке новый вице-мэр. Об этом сообщили в столичном муниципалитете.

По его данным, на должность вице-мэра столицы по транспорту и муниципальной собственности назначен Русланбек Акылбеков. Ранее он был директором частной юридической и финансовой компании, в 2012 году — замглавы Первомайского района, работал на управляющих позициях в государственных и частных организациях.

Соответствующее распоряжение подписал и. о. мэра Балбак Тулобаев.

Напомним, сегодня стало известно, что бывший вице-мэр Азиз Алымкулов освобожден от должности в связи с переходом на другую работу.

Ссылка: https://24.kg/obschestvo/182730/
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