Новая структура правительства. Плюсов мало, минусов много

В последние дни одной из наиболее обсуждаемых тем стала новая структура правительства, которую молниеносно представили и еще быстрее утвердили.

Кем она была разработана, какие цели при этом преследовали, никто толком не объяснил и, кажется, не собирается. Попробуем разобраться сами.

Что сразу бросается в глаза? Из 48 министерств, комитетов, агентств, служб в новой структуре правительства остается всего 12 ведомств.

Практически ликвидирован институт вице-премьеров. В новой структуре правительства есть один заместитель премьер-министра, оставленный, по видимости, на случай форс-мажора.

Статус вице-премьера присвоили министру финансов и экономики, что автоматически возвышает его над другими членами правительства.

Традиционных кураторов социального, силового и экономического блоков теперь в кабмине нет.

Казалось бы, долгожданная цель по сокращению бюрократии в стране достигнута. Госорганов стало меньше в четыре (!) раза. Однако не все так просто.

Сомнения остаются

Оптимизация государственного управления заключается не в количестве министерств и ведомств. По большому счету гражданам все равно, сколько министерств в стране — одно или сто. Их интересуют следующие вопросы:

качество предоставляемых государственных услуг (образование, здравоохранение, безопасность, экология, выдача документов и другое);

насколько быстро и эффективно государственная машина выполняет свои обязанности;

уровень регуляторной нагрузки (насколько сильно и насколько обоснованно государство вмешивается в жизнь граждан);

расходы государства на содержание государственного аппарата.

Достигнет ли проводимая реформа этих целей? Пока остаются большие сомнения. Ведь госорганы есть смысл сокращать только при условии, если их функции не востребованы гражданами или мешают им.

Слияние государственных органов целесообразно только в том случае, если они выполняют дублирующие функции и обязанности, в противном случае слияние может породить конфликт интересов.

Сокращение государственных расходов на бюрократию возможно только в случае сокращения числа чиновников, а не министерств и ведомств. Чтобы реорганизация и оптимизация достигли этих целей, требуется детальный функциональный анализ каждого государственного органа.

Что теперь имеем

Что же мы получили сейчас? Во-первых, в некоторых новых министерствах объединили органы с противоположными задачами. Яркий пример — новое Министерство экономики и финансов.

В чем конфликт? Для развития экономики необходимо делать долгосрочные шаги, которые вполне возможно в краткосрочной перспективе приведут к увеличению государственных расходов (например, предоставление льготных кредитов приоритетным отраслям, инвестиции в инфраструктуру) или сокращению государственных доходов (например, снижение налогового бремени или упрощение налогового администрирования). Будет ли предпринимать эти шаги Министерство финансов, чьей главной задачей является свести в бюджете концы с концами здесь и сейчас? Вопрос риторический.

Недаром бизнес-сообщество выступило с обращением, что Министерство экономики необходимо оставить самостоятельным органом.

Или возьмем вопрос экологии. Раньше этим занималось Государственное агентство охраны окружающей среды и лесного хозяйства, у которого не было других задач, кроме защиты экологии. Сейчас функции распределили между разными новыми министерствами, у которых есть свои более приоритетные задачи.

Будет ли Министерство сельского хозяйства думать об экологии или будет больше переживать, как увеличить производство сельскохозяйственной продукции, ввести в оборот новые земли (того же Лесного фонда, которые им отдали), использовать для сельскохозяйственных целей дополнительные водные ресурсы тоже вопрос очевидный.

А ведь это так или иначе, но вредят экологии, так как сокращают естественные экосистемы. Нам, по всей видимости, остается радоваться, что экологию не отдали в Министерство экономики.

Политику в области архитектуры отдали в Министерство транспорта, таким образом, вопрос, нужно ли строить новые дороги, даже если это нарушает архитектурный ансамбль и права жителей на благоприятную среду обитания, тоже больше вряд ли встанет на повестке дня.

Никакой экономии

Отдельные функции правительства, такие как внедрение инноваций, развитие туризма и некоторые другие, вообще не перешли ни одному органу, во всяком случае, в названиях министерств их не видно.

Очевидно, что сократили государственные органы на скорую руку без детального анализа эффективности.

Некоторые важные функции государства либо пострадают, либо вообще будут утеряны.

Что еще интересно: особой экономии от реорганизации мы не увидим. Ведь слияние госорганов произошло механически. Уже озвучено, что госслужащие продолжат выполнять свои обязанности, как и ранее.

Озвученные суммы экономии в 70 миллионов сомов — это как слону дробина. Да их, скорее всего, поглотил бардак, который сейчас воцарится в госорганах из-за слияния.

Единственным плюсом в проведенной реорганизации структуры правительства вижу то, что, возможно, ускорится процесс согласования правительственных решений. Также радует, что стало меньше кресел, на которые так заглядывались политики.

А в остальном уверен, что предложенная структура правительства нуждается в серьезной доработке, которую необходимо проводить с учетом достижения целей улучшения эффективности работы государственной машины и улучшения качества государственных услуг для граждан.