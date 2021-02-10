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В Бишкеке задержан экс-муфтий Максат Токтомушев

В Бишкеке задержан экс-муфтий Максат Токтомушев. Об этом 24.kg сообщили в пресс-центре ГКНБ.

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Уточняется, что ранее был задержан главный бухгалтер ДУМК по факту дачи сотрудникам ГКНБ взятки в особо крупном размере.

«По результатам проведенных следственных действий были получены неопровержимые доказательства причастности муфтия Максата Токтомушева к совершению данного преступления, а также к финансовым нарушениям, связанным с использованием денежных средств, внесенных паломниками для совершения хаджа. Сегодня экс-муфтий задержан и водворен в ИВС СИЗО ГКНБ», — заявили редакции.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/183060/
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