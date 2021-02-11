Завотделом обороны кабмина стал Абдибакыт Халмурзаев. Он встречал вора в законе

Заведующим отделом обороны, правопорядка и чрезвычайных ситуаций правительства назначен Абдибакыт Халмурзаев. Об этом 24.kg сообщили собственные источники.

Уточняется, что Халмурзаева назначили распоряжением премьер-министра Улукбека Марипова. Его уже представили коллективу.

Фото из интернета. Абдибакыт Халмурзаев (крайний справа)

Абдибакыт Халмурзаев — брат бывшего полномочного представителя правительства Абиша Халмурзаева.

В 2011 году выяснилось, что Абдибакыт Халмурзаев встречал в отеле «Каприз» вора в законе Камчибека Кольбаева. Тогда он занимал пост прокурора области. Фотография с кримавторитетом разлетелась в социальных сетях. В 2012-м он подал в отставку. Через два года Халмурзаев занял кресло прокурора Октябрьского района Бишкека, а в 2017 году возглавил столичный надзорный орган. В 2018-м ему объявили неполное служебное соответствие и сняли с должности. В 2019 году Абдибакыт Халмурзаев вернулся в прокуратуру, возглавив надзорный орган Баткенской области.