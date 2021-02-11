21:51
USD 84.20
EUR 102.21
RUB 1.14
Власть

Завотделом обороны кабмина стал Абдибакыт Халмурзаев. Он встречал вора в законе

Заведующим отделом обороны, правопорядка и чрезвычайных ситуаций правительства назначен Абдибакыт Халмурзаев. Об этом 24.kg сообщили собственные источники.

Уточняется, что Халмурзаева назначили распоряжением премьер-министра Улукбека Марипова. Его уже представили коллективу.

из интернета
Фото из интернета. Абдибакыт Халмурзаев (крайний справа)

Абдибакыт Халмурзаев — брат бывшего полномочного представителя правительства Абиша Халмурзаева.

В 2011 году выяснилось, что Абдибакыт Халмурзаев встречал в отеле «Каприз» вора в законе Камчибека Кольбаева. Тогда он занимал пост прокурора области. Фотография с кримавторитетом разлетелась в социальных сетях. В 2012-м он подал в отставку. Через два года Халмурзаев занял кресло прокурора Октябрьского района Бишкека, а в 2017 году возглавил столичный надзорный орган. В 2018-м ему объявили неполное служебное соответствие и сняли с должности. В 2019 году Абдибакыт Халмурзаев вернулся в прокуратуру, возглавив надзорный орган Баткенской области.

Ссылка: https://24.kg/vlast/183203/
просмотров: 2753
Версия для печати
Материалы по теме
Ни МИДу, ни Минздраву. Госслужба миграции просит президента сохранить их статус
Новая структура правительства. Вопросами внешней миграции будет заниматься МИД
Поддерживаете ли вы стремление властей оптимизировать правительство? Опрос
Новая структура правительства. Плюсов мало, минусов много
Садыр Жапаров: Фейки в Сети пытаются исказить общественное мнение о нашей работе
Экологические вызовы останутся без внимания кабмина, бьют тревогу эксперты
Новый премьер-министр Улукбек Марипов. Что о нем известно
Президент Садыр Жапаров подписал указы о назначении членов правительства
Отправлены в отставку некоторые члены правительства
Камчыбек Ташиев рассказал об успехах ГКНБ в борьбе с коррупцией
Популярные новости
Стало известно, где будет прооперирован глава ГКНБ Камчыбек Ташиев Стало известно, где будет прооперирован глава ГКНБ Камчыбек Ташиев
Омурбек Бабанов познакомил Садыра Жапарова с&nbsp;сыном Алиджана Ибрагимова Омурбек Бабанов познакомил Садыра Жапарова с сыном Алиджана Ибрагимова
В&nbsp;Кыргызстане появился новый город. Президент Садыр Жапаров подписал закон В Кыргызстане появился новый город. Президент Садыр Жапаров подписал закон
Садыр Жапаров подписал еще пять указов Садыр Жапаров подписал еще пять указов
Бизнес
&laquo;Оптима Банк&raquo; предупреждает о&nbsp;новой схеме мошенничества в&nbsp;интернете «Оптима Банк» предупреждает о новой схеме мошенничества в интернете
В&nbsp;два раза больше интернета! +20&nbsp;ГБ в&nbsp;подарок при покупке смартфона онлайн В два раза больше интернета! +20 ГБ в подарок при покупке смартфона онлайн
Полномасштабное обновление платформы &laquo;ЭЛСОМ&raquo; Полномасштабное обновление платформы «ЭЛСОМ»
Herbalife Nutrition удостоен медали &laquo;&#8470;&nbsp;1&nbsp;Выбор года 2020&raquo; в&nbsp;Кыргызстане Herbalife Nutrition удостоен медали «№ 1 Выбор года 2020» в Кыргызстане
11 февраля, четверг
21:47
Турция ратифицировала соглашение об открытии больницы кыргызско-турецкой дружбы Турция ратифицировала соглашение об открытии больницы к...
21:19
В Минобразования рассказали, как пройдет сессия и госаттестация в колледжах
21:00
Прогноз погоды в Кыргызстане на 12 февраля: потеплеет
20:45
Завотделом обороны кабмина стал Абдибакыт Халмурзаев. Он встречал вора в законе
20:28
Центр креатива и электронная школа. Какие еще новшества внедряет Минобразования