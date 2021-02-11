Совет аалымов принял отставку муфтия Максатбека Токтомушева и обозначил дату проведения курултая мусульман, где изберут нового муфтия. Об этом 24.kg рассказал пресс-секретарь совета Акылбек Карыбеков.

По его словам, сегодня прошло очередное собрание совета улемов.

«На нем рассмотрено заявление муфтия Максата Токтомушева об уходе с должности. Совет его принял. Согласно уставу, в случае отставки муфтия место занимает его заместитель. Поэтому теперь обязанности главы ДУМК переходят Жоробай ажы Шергазиеву», — сказал Акылбек Карыбеков.

Он заметил, что также на собрании обозначена дата VII курултая мусульман Кыргызстана. «Курултай назначен на 5 апреля. На нем будет избран новый муфтий», — заключил Акылбек Карыбеков.

Отметим, сегодня суд изберет меру пресечения Максату ажы Токтомушеву.

Напомним, Максата Токтомушева подозревают в финансовых нарушениях, связанных с использованием денег, внесенных паломниками для совершения хаджа. До этого был задержан главный бухгалтер ДУМК по факту дачи сотрудникам ГКНБ взятки в особо крупном размере. Сегодня суд изберет ему меру пресечения. Возле здания ГКНБ проходит митинг в поддержку главы ДУМК.