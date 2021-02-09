ЦИК обязала Искендера Гайпкулова сдать депутатский мандат

Искендер Гайпкулов должен сдать депутатский мандат. Решение принято сегодня на заседании Центризбиркома.

Отметим, накануне он указом президента назначен заведующим отделом политики стратегического развития, экономики и финансов в аппарате президента.

Член ЦИК Гульнара Джурабаева напомнила, что Искендер Гайпкулов получил мандат Омурбека Текебаева, которого тот лишился в 2017 году. ЦИК тогда исполняла решение Бишкекского горсуда, признавшего политика виновным по статье «Коррупция».

Гульнара Джурабаева считает, что для восстановления порядка вакантный мандат Гайпкулова можно передать обратно Текебаеву.

«Но мы не можем так сделать сейчас, поскольку решение о передаче мандата Текебаеву рассматривается в суде», — пояснила глава Центризбиркома Нуржан Шайлдабекова.

Члены ЦИК решили вернуться к этому вопросу на следующем заседании.

Напомним, ЦИК обжаловала постановление Бишкекского горсуда о лишении депутата Омурбека Текебаева мандата в Верховном суде.

Ранее с требованием упразднить депутатство Омурбека Текебаева в суд обратился незрячий поэт Темирлан Ормуков. По его мнению, Центризбирком принял незаконное решение, вернув лидеру социалистов место в Жогорку Кенеше, поскольку он является судимым. Оправдательных вердиктов в отношении политика пока нет. Дело направлено на пересмотр, значит, он является обвиняемым.