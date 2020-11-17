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Общество
Сюжет: Скандалы с чиновниками

В Госкомиссии по делам религий не хотят работать с назначенцем Садыра Жапарова

Коллектив Государственной комиссии по делам религий выражает свое несогласие с назначением на должность директора ведомства Акина Токталиева. Об этом 24.kg сообщили сотрудники.

По их словам, его опыт и деятельность не в полной мере соответствуют должности директора комиссии.

«Акин Токталиев представлял только одну религиозную конфессию, в то время как Госкомиссия по делам религий является центральным органом, взаимодействующим со всеми религиозными конфессиями. Полагаем, что Акин Токталиев — отличный адвокат, однако госкомиссия — это не адвокатская контора. В деятельности ведомства есть своя специфика», — обратился коллектив к властям страны.

Сотрудники ведомства отмечают, что не выступают за возвращение экс-директора Зайырбека Эргешова, но требуют нового компетентного руководителя.

Акин Токталиев в свое время неоднократно выступал против работы Государственной комиссии по делам религий, требуя ее расформировать.

Коллектив отказывается работать с человеком, который защищал интересы осужденных по обвинению в экстремистской деятельности и членов запрещенных в Кыргызстане террористических организаций, таких как «Хизб ут-Тахрир» и «Джайшуль-Махди». По их словам, во время судебных заседаний Акин Токталиев лично угрожал и запугивал представителей госкомиссии.

«Акин Токталиев на протяжении последних 10 лет подавал иски в суды в отношении госкомиссии и своими бездоказательными, беспочвенными обвинениями, исками давно уже потерял уважение в глазах коллектива. Одним из главных его обвинений было якобы специальное вынесение религиоведческих экспертиз сотрудниками комиссии, что привело к привлечению к суду более 1 тысячи 700 граждан по обвинению в экстремистской деятельности. Стоит отметить, что каждый сотрудник комиссии работал и работает в строгом соответствии с Конституцией, законами и другими нормативно-правовыми актами», — говорят сотрудники госкомиссии.

Коллектив комиссии обеспокоен поведением Акина Токталиева в социальных сетях. По их данным, он продолжает поддерживать призыв в содействии освобождению осужденных членов экстремистской организации «Хизб ут-Тахрир» из тюрем.

«Акин Токталиев несколько раз подавал в суд на Духовное управление мусульман Кыргызстана. Мы беспокоимся, что после его назначения возникнет опасная ситуация вражды, борьбы между муфтиятом и госкомиссией, что приведет к дестабилизации религиозной сферы. Другие религиозные организации выражают свою обеспокоенность по данному вопросу», — предупреждает комиссия.

Отметим, что ранее Акин Токталиев был общественным защитником Садыра Жапарова.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/173317/
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