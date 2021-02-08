Балбак Тулобаев ушел с должности. Новым и. о. мэра Бишкека стал Эрмек Нургазиев

Балбак Тулобаев ушел с должности исполняющего обязанности мэра Бишкека. Информацию 24.kg подтвердили в столичном муниципалитете.

Сам Балбак Тулобаев недоступен для комментариев. По данным источника, ему предложили должность управляющего делами президента. И. о. градоначальника стал Эрмек Нургазиев.

Отметим, что сегодня на сессии горкенеша Балбак Тулобаев отчитался о проделанной работе за 100 дней. Напомним, главой столицы он стал 27 октября.

Эрмек Нургазиев на выборах в парламент осенью 2020 года баллотировался от партии «Кыргызстан». На него жаловались дольщики «Альянс Курулуш Плюс».

Он также известен тем, что во время одного из конфликтов с дольщиками ударил женщину.