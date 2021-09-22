Страшнее COVID-19: почему ежегодно все больше людей умирает на наших дорогах

Очередная авария со смертельным исходом произошла в минувшие выходные в Бишкеке. По дороге в аэропорт «Манас» в районе жилмассива «Учкун-2» мотоциклист сбил женщину. Она скончалась на месте.

Читайте по теме Остановите гонки байкеров! Около 100 человек перекрыли дорогу в аэропорт «Манас»

Местные жители вышли на митинг и попытались перекрыть трассу. По их словам, местные власти и сотрудники Управления безопасности дорожного движения ничего не делают для решения проблемы гонщиков: каждую ночь на трассе Бишкек — аэропорт «Манас» байкеры устраивают соревнования на скорость. И это не первый случай смерти на этом участке дороги.

В целом в Кыргызстане увеличилось количество ДТП. В этом году произошло больше 4 тысяч аварий. Это на треть больше, чем годом ранее, когда за тот же период зарегистрировали 3 тысячи 474 ДТП. Понятно, что пандемия и введенный карантин, когда было ограничено передвижение машин и людей, сказались на цифрах. Но даже после снятия локдауна, такого количества смертей на дорогах не наблюдалось.

За восемь месяцев на дорогах страны погибли 497 человек.

По данным ГУОБДД, больше 80 процентов аварий происходит по вине водителей. В это число входит превышение скоростного режима, несоблюдение правил обгона или маневрирования, выезд на встречную полосу движения, состояние алкогольного опьянения и многое другое. 20 процентов от общего количества ДТП происходит по вине пешеходов.

24.kg решило напомнить о самых страшных авариях этого года.

ДТП не по сценарию

В январе на трассе Балыкчи — Ананьево — Каракол произошло ДТП, где серьезно пострадали певица Анжелика Бекболиева и две ее дочери. Водитель не справилась с управлением и врезалась в дерево.

После аварии одна из дочек пролежала в реанимации БНИЦТиО в тяжелом состоянии. У ребенка был перелом бедренных костей. У самой Анжелики Бекболиевой был поврежден позвоночник. Обеим пришлось перенести операцию.

Вторая дочь певицы получила незначительные травмы, а водитель, управлявшая автомобилем, не пострадала.

Смертельная встречная полоса

В феврале в результате страшного ДТП погибли два человека, еще один пострадал. ДТП произошло на автодороге Бишкек — Чалдовар.

Водитель «Жигули» ехал в сторону Чалдовара. По трассе выехал на встречную полосу движения и столкнулся с Mercedes.

ДТП с милиционерами

Сразу две аварии с участием милицейских машин произошли в феврале.

В Оше автомобиль Honda Fit врезался в машину Патрульной службы милиции Lada Granta.

В аварии пострадали два милиционера и пассажир легкового авто.

В Бишкеке же произошло наоборот — милиционеры врезались в Daewoo Nexia. Пострадавших в этой аварии не было.

Авария в мечети

В марте в Узгенском районе автомобиль Toyota Estima врезался в здание мечети.

Водитель на большой скорости снес бетонное ограждение мечети и влетел в здание.

В результате аварии пострадали семь человек, включая водителя авто. Один из участников ДТП, 31-летний мужчина, скончался в больнице. Известно, что на момент аварии водитель был трезв, он ехал из Бишкека в Ошскую область.

Читайте по теме Смертельные аварии. Как безнаказанность и игнорирование правил губят Кыргызстан

ДТП со смертельным исходом произошло в Суусамырской долине . Военный КамАЗ ехал на проведение выездных концертов.

Машина перевернулась на трассе Бишкек — Ош. Водитель автомашины не справился с управлением.

В результате аварии несколько человек получили различные травмы, а служащая Центрального дома армии Вооруженных сил погибла на месте.

Гибнут молодыми

В апреле на трассе Балыкчи — Ананьево — Каракол погибли трое молодых людей.

На дороге столкнулись Toyota Camry и Audi C4. Двое 19-летних и один 20-летний парень скончались на месте, еще троих тогда госпитализировали.

Фото МЧС. Авария на трассе Балыкчи — Ананьево — Каракол

Очередная авария со смертельным исходом произошла в мае в Суусамырской долине. В результате ДТП погибли пять человек. Столкнулись грузовая машина MAN и Toyota Camry. Среди скончавшихся был ребенок.

Тела погибших спасателям пришлось извлекать из машины.

Президентский кортеж

В июне кортеж президента Садыра Жапарова попал в ДТП в Иссык-Кульской области.

В автомобиль, закрепленный за сопровождающими лицами, на участке автодороги возле села Ананьево врезалась легковая машина. Водитель авто был выпившим и выехал на встречную полосу.

В результате аварии три человека пострадали, врач президента, служивший в Девятой службе ГКНБ, погиб. Самого Садыра Жапарова в машине не было.

По факту возбудили уголовное дело. Сейчас его расследует следственная служба МВД. Мужчину заключили под стражу.

Несправедливая Фемида

В июне в Иссык-Кульской области произошло страшное ДТП. Водитель автомобиля Mercedes-Benz E240 врезался в припаркованный на обочине Volkswagen Passat.

Читайте по теме Водители без опыта. Как ошибка Минтранса могла увеличить смертность на дорогах

В машине, которая врезалась в припаркованное авто, находилась сотрудница ОВД Тонского района — капитан милиции Жамал Термечикова. За рулем был ее 33-летний приятель, у которого не было прав.

Милиционер и водитель машины были пьяны, что подтвердила экспертиза. Виновников задержали, но затем суд отпустил их под домашний арест. В аварии погибли трое детей, еще один человек пострадал.

Спустя несколько дней после случившегося, сотрудницу милиции уволили.

По дороге в Ош

В июле Жамалбек Ырсалиев, будучи первым вице-мэром Бишкека, попал в аварию. ДТП произошло на автодороге Бишкек — Ош.

Читайте по теме Грозит увольнениями. Глава МВД Улан Ниязбеков жестко раскритиковал работу ГУОБДД

В машине также находилась певица Самара Каримова. Ее супруг Асан Мансуров уснул за рулем и врезался в бетонное ограждение на обочине трассы.

В результате аварии пострадали пять человек, в числе которых артистка, ее супруг и пассажирка авто. Они были госпитализированы в Токтогульскую больницу.

Жамалбек Ырсалиев и еще два человека лечились амбулаторно.

Убийца за рулем

В июле по вине пьяного водителя в Чуйской области погибли шесть человек.

На автодороге Бишкек — Нарын — Торугарт столкнулись Honda Stepwagon и Mitsubishi Pajero. Спасатели вытащили тела погибших и раненых из машины, передали их медикам.

Четыре человека погибли на месте, еще двое скончались в больнице. В ДТП пострадали еще трое. Водитель Mitsubishi Pajero был нетрезв.

ДТП с детьми

В июле в ДТП попал автобус с детьми, которые возвращались после отдыха на Иссык-Куле.

Водитель машины марки Honda Odyssey ехал впереди колонны. Не справившись с управлением, он врезался в бетонный парапет. Увидев ДТП, попутно двигавшиеся автобусы начали останавливаться. Но третий автобус не успел остановиться и столкнулся с передними. Всего в этом ДТП участвовало четыре машины.

Известно, что кортеж с детьми не сопровождали сотрудники УОБДД, как это предписано правилами. В результате аварии пострадали пять школьников и один взрослый.

Сейчас милиция расследует обстоятельства происшествия. Дело взято на контроль правительства.

В августе в Суусамырской долине в аварии погибли девять человек, среди которых был ребенок.

Столкнулись Honda Stepwgn и Volvo. На месте ДТП скончались шесть женщин, двое мужчин и ребенок. Еще одного пострадавшего госпитализировали с травмами.

Сбил человека, врезался в кафе

В августе Mercedes-Benz сбил пешехода, а затем врезался в кафе.

Женщина стояла на тротуаре, когда ее сбили, а затем протащили несколько метров. В результате пострадавшая получила сильные травмы и была госпитализирована в реанимационное отделение БНИЦТиО.

По данным ГУОБДД, водитель Mercedes был пьян. Его задержали и водворили в СИЗО-1 Бишкека.

Общественность не раз просила принять меры по профилактике аварий на дорогах. Граждане просят увеличить штрафы за нарушение Правил дорожного движения, но вместо этого милицейские чиновники, наоборот, предлагают их снизить. Сколько еще жертв на дорогах должно быть, чтобы власти задумались?