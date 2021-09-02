Водителя, сбившего пешехода у кафе «Кореана», задержали

Водитель автомобиля Mercedes-Benz, сбивший пешехода у кафе «Кореана», задержан. Об этом сообщает пресс-служба ГУВД Бишкека.

Уточняется, что 23-летний А.А. водворен в ИВС.

«Пострадавшая госпитализирована в реанимационное отделение БНИЦТиО с травмами грудной клетки, переломами ребер с обеих сторон, кроме того, женщина получила плевропульмональный шок. Факт зарегистрирован в ЕРПП по статье «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации автомототранспортных средств» УК КР, назначены необходимые экспертизы», — сообщили в ГУВД.

Напомним, 31 августа водитель Mercedes-Benz сбил пешехода, а затем врезался в кафе «Кореана». Пострадавшая в результате ДТП была госпитализирована. Известно, что в момент автонаезда водитель был пьян.