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Происшествия

Водителя, сбившего пешехода у кафе «Кореана», задержали

Водитель автомобиля Mercedes-Benz, сбивший пешехода у кафе «Кореана», задержан. Об этом сообщает пресс-служба ГУВД Бишкека.

Уточняется, что 23-летний А.А. водворен в ИВС.

«Пострадавшая госпитализирована в реанимационное отделение БНИЦТиО с травмами грудной клетки, переломами ребер с обеих сторон, кроме того, женщина получила плевропульмональный шок. Факт зарегистрирован в ЕРПП по статье «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации автомототранспортных средств» УК КР, назначены необходимые экспертизы», — сообщили в ГУВД.

Напомним, 31 августа водитель Mercedes-Benz сбил пешехода, а затем врезался в кафе «Кореана». Пострадавшая в результате ДТП была госпитализирована. Известно, что в момент автонаезда водитель был пьян.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/205763/
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