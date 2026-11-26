В Бишкеке в отношении иностранного гражданина составлен протокол за мелкое хулиганство. Об этом сообщает пресс-служба УВД Ленинского района.

Уточняется, что в социальной сети Instagram было опубликовано обращение с просьбой принять меры в отношении иностранца, который предположительно совершал действия непристойного характера в общественном транспорте.

В ходе проведенных мероприятий сотрудники милиции установили и доставили в УВД гражданина А.G., 2006 года рождения.

По результатам рассмотрения в отношении него составлен протокол о правонарушении, предусмотренном статьей 126 (мелкое хулиганство) Кодекса о правонарушениях. Парень водворен в камеру временного содержания.

Материалы проверки будут направлены в суд для принятия соответствующего решения.

Кроме того, в установленном законом порядке будет рассмотрен вопрос о дальнейшем пребывании указанного лица на территории КР, в том числе о возможности его выдворения за пределы страны.