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Происшествия

На Иссык-Куле машина из кортежа президента попала в ДТП. Один человек погиб

Сегодня во время пребывания президента Садыра Жапарова в Иссык-Кульской области произошло ДТП с участием машин сопровождения. Об этом 24.kg сообщили в пресс-службе главы государства.

Указывается, что в автомобиль, закрепленный за сопровождающими лицами, на участке автодороги возле села Ананьево врезалась выехавшая на встречную полосу легковая автомашина.

«По предварительной информации, водитель выехавшего на встречную полосу автомобиля находился в нетрезвом состоянии. В результате ДТП три человека пострадали, сотрудник Девятой службы ГКНБ погиб», — сказали в пресс-службе.

Уточняется, что президента в пострадавшей машине не было.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/196504/
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