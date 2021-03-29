Смертельное ДТП в Суусамыре. Министерство обороны сообщило подробности

О ДТП со смертельным исходом в Суусамырской долине сообщено в Военную прокуратуру. Об этом сообщили в Минобороны.

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Уточняется, что служащая Центрального дома армии Вооруженных сил Н.А. погибла на месте, получив несовместимые с жизнью травмы.

«Военный КамАЗ ехал на проведение выездных концертов. Машина перевернулась на автодороге Бишкек — Ош. Известно, что один человек получил травму руки. Возможно, есть еще пострадавшие, но об этом будет сообщено позже. По предварительной версии, водитель автомашины не справился с управлением», — сообщили в Минобороны.

Из собственных источников 24.kg стало известно, что служащие Центрального дома армии направлялись в Баткенскую область на предстоящие учения «Коопсуздук-2021» и «Формирование Юг-2021». Кроме того, артисты должны были дать концерты.