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Власть

Проект «Безопасный город». Штрафы за незначительное нарушение ПДД хотят снизить

Сегодня на заседании парламентского комитета по правопорядку, борьбе с преступностью и противодействию коррупции депутаты рассмотрели законопроект «О внесении изменений в кодекс о нарушениях». Документ на рассмотрение депутатов внесло правительство.

По словам замминистра внутренних дел Нурбека Абдиева, предполагается, что штрафы снизят:

  • за превышение водителями скорости движения на 10 километров в час;
  • за нарушение остановки перед стоп-линией;
  • за нарушение обозначенной дорожными знаками или разметкой проезжей части дороги;
  • за нарушение ПДД при запрещающем сигнале светофора или запрещающем жесте регулировщика.

Нурбек Абдиев отметил, что в случае уплаты штрафа в течение 15 дней со дня получения документа, размеры штрафов уменьшаются на 70 процентов. 

То есть сумма штрафа составит 300 сомов вместо 1 тысячи.

Председатель комитета Наталья Никитенко отметила, что общественность недовольна высокими штрафами. «Люди задаются вопросом: «Безопасный город» создавался для обеспечения безопасности или же для взимания штрафов?» — сказала нардеп.

Замначальника ГУОБДД МВД Иманалы Саркулов проинформировал, что на сегодняшний день по проекту «Безопасный город» собираемость штрафов всего 60 процентов.

После обсуждения члены комитета одобрили концепцию законопроекта.
Ссылка: https://24.kg/vlast/194378/
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