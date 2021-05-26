В ДТП в Суусамырской долине погибли пять человек, среди них ребенок. Уточненные данные сообщила пресс-служба МЧС.

«Среди погибших двое мужчин, две женщины и ребенок. На место происшествия выезжали спасатели Государственного центра подготовки спасателей МЧС. Они извлекли тела из автомобиля и передали их сотрудникам МВД», — уточнили в ведомстве.

Напомним, авария на 170-м километре автодороги Бишкек — Ош произошла сегодня утром. Столкнулись грузовая машина MAN и Toyota Camry. ГУОБДД Чуйской области предварительно сообщало о четырех погибших.