В Таласе задержали девять человек, в том числе сотрудника органов внутренних дел, по подозрению в совершении тяжких преступлений. Расследуются два эпизода жестокого избиения граждан, один из которых квалифицирован как покушение на убийство. Об этом сообщили в пресс-службе МВД Кыргызстана.

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По данным ведомства, 20 ноября около полуночи на пересечении улиц Б.Баатыра и Ш.Шеркулова группа лиц избила гражданина А.Ш., используя различные предметы. После один из нападавших совершил наезд на пострадавшего автомобилем.

Возбуждено уголовное дело по статьям 37 и 122 УК КР — покушение на убийство.

В рамках расследования задержали семь подозреваемых 1994–1995 годов рождения. Четыре автомобиля, имеющие отношение к происшествию, водворили на штрафстоянку.

Кроме того, сотрудники милиции установили причастность еще двух граждан к другому эпизоду насилия, произошедшему 17 ноября.

По версии следствия, возле одного из торговых центров Таласа двое мужчин избили гражданина С.Н., после чего вывезли его на ипподром на окраине города, где продолжили избиение.

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По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 131 УК КР.

Всего по двум уголовным делам задержаны девять человек, включая одного действующего сотрудника органов внутренних дел. В отношении всех подозреваемых суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу.

В МВД сообщили, что расследование продолжается и находится на личном контроле руководства ведомства.

При этом в сообщении не уточняется, по какому именно эпизоду проходит задержанный сотрудник милиции.