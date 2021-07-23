Страшная авария в Чуйской области. В больнице скончались еще два человека

В результате аварии в Чуйской области в больнице скончались еще два человека. Об этом 24.kg сообщили в пресс-службе УОБДД региона.

Отметим, что ДТП произошло накануне в 21.20 на 107-м километре автодороги Бишкек — Нарын — Торугарт (село Нур). Столкнулись Honda Stepwagon и Mitsubishi Pajero. На месте скончались четыре человека, в больницу доставили еще четверых. Двое из них скончались сегодня утром.

При проведении медицинского освидетельствования выяснилось, что водитель Mitsubishi Pajero управлял машиной в пьяном виде.

Факт ДТП зарегистрирован в ЕРПП Кеминского района.