В Оше машина Патрульной службы милиции попала в ДТП. Пострадали три человека. Об этом 24.kg сообщили в ОПСМ южной столицы.

По ее данным, 9 февраля примерно в 1.20 на пересечении улиц Масалиева и Раззакова автомашина Honda Fit столкнулась с машиной Патрульной службы Lada Granta.

В результате ДТП пострадали три человека: водитель и пассажир Lada Granta и пассажир Honda Fit.

Автомобили водворены на штрафстоянку. Факт зарегистрирован в ЕРПП по статье 55 Кодекса о нарушениях КР «Нарушение правил безопасности движения и использования автотранспортных средств».

Начато досудебное производство. Дело передано в следственную службу УВД Оша для дачи юридической оценки.