В ДТП на Иссык-Куле пострадали певица Анжелика и две ее дочери

Певица Анжелика попала в аварию на трассе Балыкчи — Ананьево — Каракол. Об этом 24.kg сообщили в УВД Тюпского района.

Уточняется, что ДТП произошло вчера примерно в 7.00. Водитель не справилась с управлением и врезалась в дерево.

«За рулем была 34-летняя Асель Ж. В результате ДТП пострадали певица Анжелика и две ее дочери. У одной девочки перелом обеих ног, у второй незначительные травмы. С водителем все в порядке. Сначала пострадавшим оказали помощь в Тюпской районной больнице, а потом их перевели в Бишкек», — сказали редакции.