ДТП с кортежем президента. Возбуждено уголовное дело

Факт ДТП с кортежем Садыра Жапарова зарегистрирован в ЕРПП по статье «Нарушение правил безопасности и эксплуатации автомототранспортных средств» УК КР. Об этом 24.kg сообщили в Генпрокуратуре.

Уточняется, что расследованием уголовного дела занимается УВД Иссык-Кульской области.

В правоохранительных органах редакции сообщили, что подозреваемый в совершении ДТП в настоящий момент находится в больнице.

«Мужчину не взяли под стражу. Милиция назначила автотехническую и химическую экспертизы. После результатов экспертиз будет дана юридическая оценка действиям всех участников ДТП», — сообщили редакции.

Напомним, 3 июня во время пребывания президента Садыра Жапарова в Иссык-Кульской области произошло ДТП с участием машин сопровождения. Пострадали пять человек, один скончался. Погибшим оказался личный врач главы государства.