ДТП с участием Самары Каримовой. В Минздраве рассказали о состоянии певицы

В Минздравсоцразвития 24.kg рассказали о состоянии первого вице-мэра Жамалбека Ырсалиева, певицы Самары Каримовой и ее супруга Асана Мансурова, которые пострадали в аварии на трассе Бишкек — Ош.

По данным ведомства, в результате ДТП в Центр общеврачебной практики Токтогульского района 26 июля поступили пять пострадавших с различными травмами.

Уточняется, что артистка Самара Каримова поступила в больницу с сотрясением головного мозга и переломом грудного позвонка. Ее муж Асан Мансуров также получил сотрясение головного мозга и закрытую черепно-мозговую травму. Третья пассажирка Н.А. поступила с ушибом и растяжением поясничной области. Состояние пациентов оценивается как стабильное.

Остальные двое пострадавших, в том числе вице-мэр Жамалбек Ырсалиев, в удовлетворительном состоянии отправлены на амбулаторное лечение.