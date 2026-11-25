В России губернатора Мурманской области Андрея Чибиса подозревают в незаконных валютных операциях с Кыргызстаном. В деле, связанном с чиновником, были обнаружены переводы финансов в КР.

Российские СМИ пишут, что Андрей Чибис и другие фигуранты уголовного дела подозреваются в осуществлении трех незаконных валютных операций, используя предприятия из Кыргызстана.

Следствие утверждает, что в 2022 году ООО «Звезда моряка» заключило соглашение займа с «Азия Транс Трэвел» на сумму 20 миллионов рублей.

В 2022–2024 годах было перечислено 6 миллионов рублей под видом процентов по займу, а затем еще 20 миллионов рублей для возврата займа.

Директор «Азия Транс Трэвел» не подписывал договор с российской фирмой и фактически не управлял компанией, отмечают СМИ.

Вторая схема предполагала переводы, оформленные как оплата за поставки автодорожной техники. Договор между ООО «Аквариум» и компанией из КР предусматривал полную предоплату, однако российская сторона частично выполняла платежи.

В результате ООО «Аквариум» провело 49 операций по перечислению средств на счет кыргызстанской компании на сумму 1 миллиард рублей за якобы поставленный товар. Однако на самом деле никаких поставок в Россию не осуществлялось.

В конце 2023 года ООО «Сива-Тек», заключила соглашение займа с кыргызстанской ОсОО «Смарт логистик групп». Российская сторона перевела 30 миллионов рублей, которая позже вернула 1 миллион рублей в виде процентов. Подписи на данном соглашении были фальсифицированы с использованием компьютерной программы.

Сотрудники МВД РФ ранее задержали губернатора по этому делу.