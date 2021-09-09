ДТП с кортежем президента. Подозреваемого водворили в СИЗО-1 Бишкека

Одного из участников ДТП с кортежем президента водворили в СИЗО-1 Бишкека. Об этом 24.kg сообщил сын подозреваемого Эрбол Кыдыргазиев.

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По его словам, такое решение принял вчера судья Первомайского районного суда столицы Туратбек Бекенов.

«Мой отец тоже пострадал в ДТП, но он невиновен. Водитель Toyota Land Cruiser, сотрудник Девятой службы ГКНБ Ж.Б., отстал от кортежа президента. Перед основным кортежем мой отец Конокбай Чынырбаев остановился на обочине. Когда выехал на трассу, в него врезался сотрудник «Девятки», потому что именно он ехал по встречной полосе на большой скорости. Мой отец был трезвым, освидетельствование это подтвердило. Ему вручили уведомление о подозрении по статье «Нарушение Правил дорожного движения и эксплуатации автомототранспортных средств» УК КР. Он всегда являлся к следователю, но вчера его водворили в СИЗО-1 Бишкека на два месяца», — сказал Эрбол Кыдыргазиев.

Напомним, 3 июня во время пребывания президента Садыра Жапарова в Иссык-Кульской области произошло ДТП с участием машин сопровождения. Пострадали пять человек, один скончался. Погибшим оказался личный врач главы государства.