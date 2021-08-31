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Происшествия

В Бишкеке водитель на Mercedes сбил человека и врезался в кафе

Машина сбила человека и врезалась в кафе в Бишкеке. Видео опубликовано в социальных сетях.

Камера наружного видеонаблюдения показывает, что происшествие случилось сегодня примерно в 6.50. Очевидцы сообщают, что инцидент произошел на улице Юнусалиева.

На кадрах видно, как Mercedes-Benz сбивает пешехода, а затем врезается в кафе «Кореана».


Заместитель директора Центра экстренной медицины Бишкека Егор Борисов 24.kg рассказал, что вызов к ним поступил в 7.06. Пострадавшего мужчину госпитализировали в БНИЦТиО в тяжелом состоянии.

УПСМ столицы и ГУОБДД причины и подробности ДТП пообещали предоставить позже.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/205618/
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