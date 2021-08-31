В Бишкеке водитель на Mercedes сбил человека и врезался в кафе

Машина сбила человека и врезалась в кафе в Бишкеке. Видео опубликовано в социальных сетях.



Камера наружного видеонаблюдения показывает, что происшествие случилось сегодня примерно в 6.50. Очевидцы сообщают, что инцидент произошел на улице Юнусалиева.



На кадрах видно, как Mercedes-Benz сбивает пешехода, а затем врезается в кафе «Кореана».

Заместитель директора Центра экстренной медицины Бишкека Егор Борисоврассказал, что вызов к ним поступил в 7.06. Пострадавшего мужчину госпитализировали в БНИЦТиО в тяжелом состоянии.

УПСМ столицы и ГУОБДД причины и подробности ДТП пообещали предоставить позже.