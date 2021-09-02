За восемь месяцев в авариях на дорогах в Кыргызстане погибли 497 человек

В Кыргызстане за восемь месяцев произошло 4 тысячи 637 аварий. Об этом на круглом столе сообщил начальник ГУОБДД Азамат Исраилов.

По его словам, в них погибли 497 человек, получили различные травмы — 6 тысяч 900.

По сравнению с прошлым годом наблюдается рост по всем показателям. Примерно на 95 процентов случаев ДТП приходится человеческий фактор. Азамат Исраилов

Отмечается, что за этот же период Правила дорожного движения в стране нарушили 524 тысячи раз. Это больше на 77 процентов, чем в 2020 году.

Ранее генсекретарь Аникоррупционного делового совета Нурипа Муканова заявила, что беспредел на дорогах Кыргызстана — это следствие коррупционных рисков, с которыми госорганы совладать не могут.