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Происшествия

За восемь месяцев в авариях на дорогах в Кыргызстане погибли 497 человек

В Кыргызстане за восемь месяцев произошло 4 тысячи 637 аварий. Об этом на круглом столе сообщил начальник ГУОБДД Азамат Исраилов.

По его словам, в них погибли 497 человек, получили различные травмы — 6 тысяч 900.

По сравнению с прошлым годом наблюдается рост по всем показателям. Примерно на 95 процентов случаев ДТП приходится человеческий фактор.

Азамат Исраилов

Отмечается, что за этот же период Правила дорожного движения в стране нарушили 524 тысячи раз. Это больше на 77 процентов, чем в 2020 году.

Ранее генсекретарь Аникоррупционного делового совета Нурипа Муканова заявила, что беспредел на дорогах Кыргызстана — это следствие коррупционных рисков, с которыми госорганы совладать не могут.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/205792/
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