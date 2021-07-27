Вице-мэр Бишкека Жамалбек Ырсалиев попал в аварию

Первый вице-мэр Бишкека по вопросам жилищно-коммунального хозяйства Жамалбек Ырсалиев попал в аварию. Об этом 24.kg сообщили в УОБДД Джалал-Абадской области.

По его данным, ДТП произошло вчера примерно в 6.00 на 217-м километре автодороги Бишкек — Ош. Водитель автомашины Toyota Alphard М.А. уснул за рулем и врезался в бетонное ограждение на обочине трассы. Уточняется, что чиновник был на пассажирском сиденье.

В результате Жамалбек Ырсалиев и трое пассажиров госпитализированы в Токтогульскую районную больницу с различными травмами, водитель не пострадал.

В Минздраве отказались комментировать состояние пострадавших.