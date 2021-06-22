Смертельное ДТП на Иссык-Куле. Сотрудницу милиции уволили

Сотрудницу ОВД Тонского района, находившуюся в момент ДТП в Иссык-Кульском районе в машине, уволили. Об этом 24.kg сообщили в УВД Иссык-Кульской области.

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Уточняется, что капитан милиции Жамал Термечикова была уволена по дискредитации после служебного расследования. Ей вручено уведомление о подозрении по статье «Допуск к управлению автомототранспортным средством лица, находящегося в состоянии алкогольного опьянения» УК КР.

«Иссык-Кульский районный суд избрал ей меру пресечения в виде домашнего ареста. Водителю Mercedes Benz вынесено уведомление о подозрении по статьям «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации автомототранспортных средств» и «Причинение смерти по неосторожности» УК КР. Он находится в больнице Бишкека, поэтому меру пресечения ему изберут после выздоровления», — пояснили в УВД.

Напомним, 12 июня между селом Сары-Камыш и городом Балыкчи произошло ДТП. Водитель автомобиля Mercedes-Benz E240 врезался в припаркованный на обочине Volkswagen Passat. В результате аварии погибли трое детей, еще один человек пострадал. В машине находилась сотрудница милиции, которую суд отпустил под домашний арест.