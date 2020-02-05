По делу о событиях в Кой-Таше проходят 19 человек. Кто они и что им предъявили

Следствие по уголовному делу о событиях в Кой-Таше 7-8 августа 2019 года завершено.
Бывшему президенту Алмазбеку Атамбаеву и его сторонникам предъявили обвинения по тяжким и особо тяжким статьям: «Массовые беспорядки», «Хулиганство», «Убийство», «Покушение на убийство», «Угроза или насилие в отношении представителя власти», «Попытка насильственного захвата власти», «Незаконный оборот оружия» и «Захват заложников» УК КР.
Дело состоит из 80 томов, по нему проходят 19 человек.
Подозреваемые и их адвокаты знакомятся с материалами. Первомайский районный суд удовлетворил ходатайство защитников, сняв ограничение на срок изучения документов.
Главные фигуранты кой-ташского дела
Основным подозреваемым по делу о событиях в Кой-Таше проходит бывший глава государства.
Ему вменяют восемь статей Уголовного кодекса: «Организация массовых беспорядков», «Покушение на убийство», «Организация убийства», «Убийство», «Захват заложников», «Незаконный оборот оружия», «Угроза или насилие в отношении представителя власти», «Воспрепятствование следствию».
В отношении Алмазбека Атамбаева провели более 10 экспертиз, включая баллистическую. Ее назначили по убийству заместителя командира спецподразделения «Альфа» ГКНБ Усенбека Ниязбекова.
Следствие считает, что полковника спецслужб (звание присвоили посмертно. — Прим. 24.kg) убил именно бывший президент. Экспертиза показала, что офицер погиб от рикошета пули — в него попал сердечник пули, а не целая.
Однако адвокат семьи спецназовца Кайрат Загибаев полагает, что в Усенбека Ниязбекова стреляли в упор из снайперской винтовки Драгунова, которую с другим оружием нашли при обыске дома бывшего главы государства.
Алмазбек Атамбаев под стражей в СИЗО ГКНБ. Участвовать в следствии он отказался.
20 лет лишения свободы.
По версии следствия, Фарид Ниязов имеет прямое отношение к захвату в заложники шестерых бойцов спецназа «Альфа» ГКНБ. Поскольку именно он в ночь с 7 на 8 августа вел переговоры с силовиками и озвучивал требования, при которых спецназовцев могут отпустить.
Всего ему вменяют семь статей УК КР: «Организация покушения на насильственный захват власти», «Захват и удержание лица в качестве заложника», «Организация массовых беспорядков», «Хищение оружия и боеприпасов по предварительному сговору группой лиц», «Применение насилия, опасного для жизни и здоровья в отношении органа дознания», «Воспрепятствование деятельности следователя», «Применение насилия или угроза применения насилия, опасного для жизни и здоровья в отношении представителя власти».
Фарид Ниязов, по словам его адвоката Улана Индикеева, не признает себя виновным ни по одному из эпизодов. Он находится в СИЗО-1.
попытке насильственного захвата власти.
Ирина Карамушкина считает, что все происходящее — это политический заказ и гонения. Она утверждает, что ее оговорил член политсовета СДПК Алга Кылычев. Он пошел на сделку со следствием, и суд изменил ему меру пресечения.
Ирина Карамушкина находится под домашним арестом. Ее имущество под арестом. Она прошла психиатрическую экспертизу и признана вменяемой.
Асель Кодурановой.
Она, как и Ирина Карамушкина, находится под домашним арестом.
Обе имели статус свидетелей, но после показаний заключивших со следствием сделку перешли в категорию подозреваемых.
Асель Кодуранова не признает себя виновной и утверждает, что отношения к захвату бойцов спецназа «Альфа» не имеет. Напротив, она, как и ее коллега Ирина Карамушкина, пыталась защитить солдат от разъяренной толпы.
по семи особо тяжким статьям. Среди них организация покушения на насильственный захват власти, захват заложников, организация массовых беспорядков, хищение оружия.
Кундуз Жолдубаева под домашним арестом. По словам подследственной, прямых доказательств ее вины нет.
Бывший парламентарий проходит как организатор массовых беспорядков и захвата заложников. Подозревают его и в покушении на попытку насильственного захвата власти.
Мой подзащитный говорит, что решение о его задержании носит чисто политический характер и продиктовано чьей-то волей.Замир Жоошев
Юрист добавил, что Равшана Джеенбекова оговорили фигуранты уголовного дела, которые заключили сделку со следствием.
Сторонника бывшего президента Алмазбека Атамбаева сразу водворили в СИЗО-1 как участника массовых беспорядков. Виновным себя не признает, ссылаясь на то, что в первые минуты штурма дома Алмазбека Атамбаева получил ранение от резиновой пули спецназа. Из Кой-Таша его увезла скорая, и в дальнейшем противостоянии он не участвовал.
Однако к Фархату Баабиеву есть претензии не только у милиции. В ГКНБ расследуют еще одно дело по статье «Возбуждение межрегиональной вражды (розни), совершенной группой лиц по предварительному сговору» УК КР.
Ранее в YouTube распространили аудиозапись якобы разговора двух сторонников бывшего главы государства. На ней якобы Фархат Баабиев дает указания некоему Аману о необходимости начала погромов домов и бизнеса уроженцев Ошской области.
По факту проводят досудебное производство. В заключении лингвистической экспертизы указано, что в высказываниях Фархата Баабиева есть открытые призывы к возбуждению межрегиональной вражды и насилию над гражданами.
Экс-сотруднику Девятой службы ГКНБ и телохранителю Алмазбека Атамбаева Канату Сагымбаеву вручили уведомления о подозрении в совершении 11 тяжких и особо тяжких преступлений.
Кроме статей, по которым проходят основные фигуранты кой-ташского дела, у Каната Сагымбаева есть и свои обвинения. Среди них пособничество в убийстве, злоупотребление должностным положением и организация хищения огнестрельного оружия и боеприпасов.
Сам Канат Сагымбаев считает все обвинения абсурдными.
в попытке насильственного захвата власти. Он находится в СИЗО-1.
Мээрбек Мискенбаев фигурирует еще в одном деле. Его, как и других руководителей общественного объединения «Айкол Ала-Тоо», обвинили в незаконном присвоении денег, выделенных для поддержки членов ОО.
По данным ГСБЭП, ОсОО «Транс Азия уголь компани» с мая по декабрь 2015-го для социальной поддержки членов «Айкол Ала-Тоо» передало безвозмездно уголь на сумму более 2,1 миллиона сомов. Но апрелевцы утверждают, что не получили его.
Кто пошел на сделку со следствием
По делу о присвоении денег «Айкол Ала-Тоо» подозреваемым проходит еще один сторонник Алмазбека Атамбаева Амантур Жамгырчиев. А по событиям в Кой-Таше ему предъявили обвинения по статьям «Массовые беспорядки», «Убийство» и «Захват заложников» УК КР.
Амантур Жамгырчиев утверждает, что в Кой-Таше 7 августа не был. До 9 декабря находился в СИЗО-1, а потом заключил сделку со следствием, и его отпустили под домашний арест.
Экс-директор ГП «Дан» также заключил сделку со следствием. Он проходит обвиняемым по статьям «Массовые беспорядки», «Убийство» и «Захват заложников» УК КР.
Алга Кылычев находится под домашним арестом. Равшан Джеенбеков, Ирина Карамушкина и Кундуз Жолдубаева утверждают, что против них свидетельствовал именно он. Его показания подследственные называют ложным доносом.
Начальника «Народного штаба» арестовали 9 августа. Ему вручили уведомления о подозрении по статьям «Массовые беспорядки», «Убийство» и «Захват заложников» УК КР. Виновным себя Кыяз Смаилов не признал, однако в конце ноября прошлого года заключил со следствием соглашение о сотрудничестве. Первомайский районный суд изменил ему меру пресечения на домашний арест.
Малоизвестные фигуранты громкого дела
Обвинения по статьям «Массовые беспорядки», «Убийство» и «Захват заложников» предъявлены еще одному активному стороннику бывшего президента Марату Шаменову.
Курманбек уулу Ринат, Канат Осмоналиев, Рысбек уулу Карыпбек, Азирет Кулалиев, Нооруз Капар уулу и Залкар Бакиров подозреваются в совершении этих же преступлений.
Канат Осмоналиев состоит на учете в РЦПЗ. Но экспертиза признала его вменяемым. Осмоналиева обвинили в хищении оружия и боеприпасов. А его действиями руководила, по версии следствия, Кундуз Жолдубаева. Она назвала это абсурдом.
С Рысбек уулу Карыпбеком связана довольно темная история. Его арестовали на следующий день после задержания Алмазбека Атамбаева. Рысбек уулу Карыпбек заявил, что это он стрелял в заместителя командира спецназа. Видео с его признанием разошлось по соцсетям.
Однако спустя два месяца арестант от показаний отказался наотрез. Он сказал, что в Кой-Таше был всего раз, в день штурма, и не по своей воле, а потому, что подрабатывал водителем у Алги Кылычева.
Марат Шаменов и Залкар Бакиров сотрудничают со следствием. Материалы по ним, как и по Кыязу Смаилову, Амантуру Жамгырчиеву и Алге Кылычеву, выделили в отдельное производство.
Ни один из фигурантов кой-ташского дела не считает себя виновным, и все, включая Алмазбека Атамбаева, твердят о политической подоплеке, сфабрикованных доказательствах и о том, что это бойцы спецназа, вооруженные до зубов, ворвались на территорию резиденции бывшего главы государства и открыли огонь по мирным жителям.