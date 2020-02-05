По делу о событиях в Кой-Таше проходят 19 человек. Кто они и что им предъявили

Фото 24.kg. Село Кой-Таш, где 7-8 апреля 2019 года произошли беспорядки, итогом которых стали аресты Алмазбека Атамбаева и его сторонников

Следствие по уголовному делу о событиях в Кой-Таше 7-8 августа 2019 года завершено.

Бывшему президенту Алмазбеку Атамбаеву и его сторонникам предъявили обвинения по тяжким и особо тяжким статьям: «Массовые беспорядки», «Хулиганство», «Убийство», «Покушение на убийство», «Угроза или насилие в отношении представителя власти», «Попытка насильственного захвата власти», «Незаконный оборот оружия» и «Захват заложников» УК КР.

Дело состоит из 80 томов, по нему проходят 19 человек.

Подозреваемые и их адвокаты знакомятся с материалами. Первомайский районный суд удовлетворил ходатайство защитников, сняв ограничение на срок изучения документов.

Главные фигуранты кой-ташского дела

1 Алмазбек Атамбаев Фото 24.kg. Алмазбек Атамбаев со сторонниками в Кой-Таше Алмазбек Атамбаев

Основным подозреваемым по делу о событиях в Кой-Таше проходит бывший глава государства.

Ему вменяют восемь статей Уголовного кодекса: «Организация массовых беспорядков», «Покушение на убийство», «Организация убийства», «Убийство», «Захват заложников», «Незаконный оборот оружия», «Угроза или насилие в отношении представителя власти», «Воспрепятствование следствию».

В отношении Алмазбека Атамбаева провели более 10 экспертиз, включая баллистическую. Ее назначили по убийству заместителя командира спецподразделения «Альфа» ГКНБ Усенбека Ниязбекова.

Следствие считает, что полковника спецслужб (звание присвоили посмертно. — Прим. 24.kg) убил именно бывший президент. Экспертиза показала, что офицер погиб от рикошета пули — в него попал сердечник пули, а не целая.

Однако адвокат семьи спецназовца Кайрат Загибаев полагает, что в Усенбека Ниязбекова стреляли в упор из снайперской винтовки Драгунова, которую с другим оружием нашли при обыске дома бывшего главы государства.

Алмазбек Атамбаев под стражей в СИЗО ГКНБ. Участвовать в следствии он отказался.

2 Фарид Ниязов

Фото 24.kg. Фарид Ниязов (справа) после ареста

Экс-руководителю аппарата президента по совокупности обвинений грозит 20 лет лишения свободы

По версии следствия, Фарид Ниязов имеет прямое отношение к захвату в заложники шестерых бойцов спецназа «Альфа» ГКНБ. Поскольку именно он в ночь с 7 на 8 августа вел переговоры с силовиками и озвучивал требования, при которых спецназовцев могут отпустить.

Всего ему вменяют семь статей УК КР: «Организация покушения на насильственный захват власти», «Захват и удержание лица в качестве заложника», «Организация массовых беспорядков», «Хищение оружия и боеприпасов по предварительному сговору группой лиц», «Применение насилия, опасного для жизни и здоровья в отношении органа дознания», «Воспрепятствование деятельности следователя», «Применение насилия или угроза применения насилия, опасного для жизни и здоровья в отношении представителя власти».

Фарид Ниязов, по словам его адвоката Улана Индикеева, не признает себя виновным ни по одному из эпизодов. Он находится в СИЗО-1.

3 Ирина Карамушкина Ирина Карамушкина

Фото 24.kg. Ирина Карамушкина в Кой-Таше

Соучастницей по статье «Захват заложников» проходит депутат от парламентской фракции СДПК Ирина Карамушкина. Ее подозревают и в попытке насильственного захвата власти

Ирина Карамушкина считает, что все происходящее — это политический заказ и гонения. Она утверждает, что ее оговорил член политсовета СДПК Алга Кылычев. Он пошел на сделку со следствием, и суд изменил ему меру пресечения.

Ирина Карамушкина находится под домашним арестом. Ее имущество под арестом. Она прошла психиатрическую экспертизу и признана вменяемой.

4 Асель Кодуранова

Фото из интернета. Асель Кодуранова

По аналогичным статьям — «Захват заложников» и «Попытка насильственного захвата власти» УК КР — вручены уведомления о подозрении и депутату Жогорку Кенеша Асель Кодурановой

Она, как и Ирина Карамушкина, находится под домашним арестом.

Обе имели статус свидетелей, но после показаний заключивших со следствием сделку перешли в категорию подозреваемых.

Асель Кодуранова не признает себя виновной и утверждает, что отношения к захвату бойцов спецназа «Альфа» не имеет. Напротив, она, как и ее коллега Ирина Карамушкина, пыталась защитить солдат от разъяренной толпы.

5 Кундуз Жолдубаева

Фото из интернета. Кундуз Жолдубаева

Член политсовета СДПК была свидетелем, а теперь является фигурантом по семи особо тяжким статьям . Среди них организация покушения на насильственный захват власти, захват заложников, организация массовых беспорядков, хищение оружия.

Кундуз Жолдубаева под домашним арестом. По словам подследственной, прямых доказательств ее вины нет.

6 Равшан Джеенбеков

Фото из интернета. Равшан Джеенбеков

Бывший парламентарий проходит как организатор массовых беспорядков и захвата заложников. Подозревают его и в покушении на попытку насильственного захвата власти.

Мой подзащитный говорит, что решение о его задержании носит чисто политический характер и продиктовано чьей-то волей. Замир Жоошев

Юрист добавил, что Равшана Джеенбекова оговорили фигуранты уголовного дела, которые заключили сделку со следствием.

7 Фархат Баабиев

Сторонника бывшего президента Алмазбека Атамбаева сразу водворили в СИЗО-1 как участника массовых беспорядков. Виновным себя не признает, ссылаясь на то, что в первые минуты штурма дома Алмазбека Атамбаева получил ранение от резиновой пули спецназа. Из Кой-Таша его увезла скорая, и в дальнейшем противостоянии он не участвовал.

Однако к Фархату Баабиеву есть претензии не только у милиции. В ГКНБ расследуют еще одно дело по статье «Возбуждение межрегиональной вражды (розни), совершенной группой лиц по предварительному сговору» УК КР.

Ранее в YouTube распространили аудиозапись якобы разговора двух сторонников бывшего главы государства. На ней якобы Фархат Баабиев дает указания некоему Аману о необходимости начала погромов домов и бизнеса уроженцев Ошской области.

По факту проводят досудебное производство. В заключении лингвистической экспертизы указано, что в высказываниях Фархата Баабиева есть открытые призывы к возбуждению межрегиональной вражды и насилию над гражданами.

8 Канат Сагымбаев

Фото из интернета. Алмазбек Атамбаев и Канат Сагымбаев (справа)

Экс-сотруднику Девятой службы ГКНБ и телохранителю Алмазбека Атамбаева Канату Сагымбаеву вручили уведомления о подозрении в совершении 11 тяжких и особо тяжких преступлений.

Кроме статей, по которым проходят основные фигуранты кой-ташского дела, у Каната Сагымбаева есть и свои обвинения. Среди них пособничество в убийстве, злоупотребление должностным положением и организация хищения огнестрельного оружия и боеприпасов.

Сам Канат Сагымбаев считает все обвинения абсурдными.

9 Мээрбек Мискенбаев

Фото из интернета. Мээрбек Мискенбаев

Бывший депутат Мээрбек Мискенбаев подозревается в попытке насильственного захвата власти . Он находится в СИЗО-1.

Мээрбек Мискенбаев фигурирует еще в одном деле. Его, как и других руководителей общественного объединения «Айкол Ала-Тоо», обвинили в незаконном присвоении денег, выделенных для поддержки членов ОО.

По данным ГСБЭП, ОсОО «Транс Азия уголь компани» с мая по декабрь 2015-го для социальной поддержки членов «Айкол Ала-Тоо» передало безвозмездно уголь на сумму более 2,1 миллиона сомов. Но апрелевцы утверждают, что не получили его.

Кто пошел на сделку со следствием

1 Амантур Жамгырчиев

Фото из интернета. Амантур Жамгырчиев

По делу о присвоении денег «Айкол Ала-Тоо» подозреваемым проходит еще один сторонник Алмазбека Атамбаева Амантур Жамгырчиев. А по событиям в Кой-Таше ему предъявили обвинения по статьям «Массовые беспорядки», «Убийство» и «Захват заложников» УК КР.

Амантур Жамгырчиев утверждает, что в Кой-Таше 7 августа не был. До 9 декабря находился в СИЗО-1, а потом заключил сделку со следствием, и его отпустили под домашний арест.

2 Алга Кылычев

Фото из интернета. Алга Кылычев (в центре)

Экс-директор ГП «Дан» также заключил сделку со следствием. Он проходит обвиняемым по статьям «Массовые беспорядки», «Убийство» и «Захват заложников» УК КР.

Алга Кылычев находится под домашним арестом. Равшан Джеенбеков, Ирина Карамушкина и Кундуз Жолдубаева утверждают, что против них свидетельствовал именно он. Его показания подследственные называют ложным доносом.

3 Кыяз Смаилов

Фото из интернета. Кыяз Смаилов

Начальника «Народного штаба» арестовали 9 августа. Ему вручили уведомления о подозрении по статьям «Массовые беспорядки», «Убийство» и «Захват заложников» УК КР. Виновным себя Кыяз Смаилов не признал, однако в конце ноября прошлого года заключил со следствием соглашение о сотрудничестве. Первомайский районный суд изменил ему меру пресечения на домашний арест.

Малоизвестные фигуранты громкого дела

Обвинения по статьям «Массовые беспорядки», «Убийство» и «Захват заложников» предъявлены еще одному активному стороннику бывшего президента Марату Шаменову.

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Курманбек уулу Ринат, Канат Осмоналиев, Рысбек уулу Карыпбек, Азирет Кулалиев, Нооруз Капар уулу и Залкар Бакиров подозреваются в совершении этих же преступлений.

Канат Осмоналиев состоит на учете в РЦПЗ. Но экспертиза признала его вменяемым. Осмоналиева обвинили в хищении оружия и боеприпасов. А его действиями руководила, по версии следствия, Кундуз Жолдубаева. Она назвала это абсурдом.

С Рысбек уулу Карыпбеком связана довольно темная история. Его арестовали на следующий день после задержания Алмазбека Атамбаева. Рысбек уулу Карыпбек заявил, что это он стрелял в заместителя командира спецназа. Видео с его признанием разошлось по соцсетям.

Однако спустя два месяца арестант от показаний отказался наотрез. Он сказал, что в Кой-Таше был всего раз, в день штурма, и не по своей воле, а потому, что подрабатывал водителем у Алги Кылычева.

Марат Шаменов и Залкар Бакиров сотрудничают со следствием. Материалы по ним, как и по Кыязу Смаилову, Амантуру Жамгырчиеву и Алге Кылычеву, выделили в отдельное производство.

Ни один из фигурантов кой-ташского дела не считает себя виновным, и все, включая Алмазбека Атамбаева, твердят о политической подоплеке, сфабрикованных доказательствах и о том, что это бойцы спецназа, вооруженные до зубов, ворвались на территорию резиденции бывшего главы государства и открыли огонь по мирным жителям.