Заместитель мэра Оша Шумкарбек Пайзиев и руководитель аппарата муниципалитета Мыктыбек Осмоналиев провели встречу с представителями испанского университета Universidad Europea del Atlántico.

По данным властей южной столицы, представители вуза подали инициативу по открытию филиала и строительству кампуса в южной столице, а также обратились к мэрии с просьбой рассмотреть возможность выделения земельного участка для реализации проекта.

Муниципалитет выразил заинтересованность и готовность рассмотреть возможные варианты предоставления подходящего земельного участка.

❮ ❯ ✏️ Edit 1/3 Фото мэрии Оша

Реализация проекта позволит привлечь иностранные инвестиции, расширить международное сотрудничество в сфере образования и создать дополнительные возможности для получения высшего образования молодежью Оша и соседних регионов.

В настоящее время университет рассматривает несколько регионов Кыргызстана, в том числе Ош, Бишкек и Иссык-Кульскую область, в качестве возможных площадок для открытия кампуса.