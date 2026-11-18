Испанский университет хочет построить кампус в городе Ош
Заместитель мэра Оша Шумкарбек Пайзиев и руководитель аппарата муниципалитета Мыктыбек Осмоналиев провели встречу с представителями испанского университета Universidad Europea del Atlántico.
По данным властей южной столицы, представители вуза подали инициативу по открытию филиала и строительству кампуса в южной столице, а также обратились к мэрии с просьбой рассмотреть возможность выделения земельного участка для реализации проекта.
Муниципалитет выразил заинтересованность и готовность рассмотреть возможные варианты предоставления подходящего земельного участка.
Реализация проекта позволит привлечь иностранные инвестиции, расширить международное сотрудничество в сфере образования и создать дополнительные возможности для получения высшего образования молодежью Оша и соседних регионов.
В настоящее время университет рассматривает несколько регионов Кыргызстана, в том числе Ош, Бишкек и Иссык-Кульскую область, в качестве возможных площадок для открытия кампуса.