Школу № 37 в Бишкеке снесут и построят новый корпус. Об этом на расширенном заседании комитета Жогорку Кенеша по финансам, бюджету, предпринимательству и развитию конкуренции заявил мэр Айбек Джунушалиев.

Так он ответил на выступление депутата Дастана Бекешева о том, что состояние данной школы по улице Карасаева очень плачевное. Отметил, что нет смысла ее ремонтировать.

Градоначальник ответил, что старое здание будет снесено.

«В 2027 году мы построим на месте новый корпус, средства на эти цели в местном бюджете предусмотрены», — заверил он.

На заседании отмечено, что в Кыргызстане имеется 107 аварийных школ.