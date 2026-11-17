Тегеран распространил кадры уничтожения американского истребителя F-15, нарушившего воздушное пространство Ирана. Местные СМИ указывают, что кадры опубликованы впервые.

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Между тем секретарь Высшего совета национальной безопасности ИРИ Мохсен Резаи заявил журналистам, что «политические возможности Трампа и Нетаньяху для продолжения войны исчерпаны».

«Как на международной арене, так и внутри своих стран они не имеют необходимой поддержки для продолжения полномасштабной войны», — добавил он.

По его данным, в ходе войны были поражены самолеты AWACS, а также истребители F-35, F-15, F-16 и F-18. Кроме того, было сбито около 200 современных беспилотников.

«Иран также добился новых возможностей в сфере радиоэлектронной борьбы, позволяющих перехватывать управление вражескими беспилотниками и принудительно сажать их на территории страны», — заявил Мохсен Резаи.

По его словам, таким способом Ирану удалось захватить семь беспилотников.