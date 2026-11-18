В Бишкеке осенью высаживают 207 тысяч 500 луковиц голландских тюльпанов, сообщили городские власти. Весной 2027 года цветы украсят улицы, парки и скверы столицы.

Как сообщили в мэрии, посадки проводят во всех четырех районах города. Всего используют пять сортов разных расцветок.

Больше всего луковиц высадят в Первомайском районе — 70 тысяч. В Ленинском — 60 тысяч, Октябрьском — 50 тысяч, Свердловском — 27 тысяч 500.

Перед посадкой специалисты подготавливают почву. Луковицы размещают на глубине 12–15 сантиметров. Осенняя посадка позволяет им пройти период зимнего покоя, необходимый для весеннего цветения.

Ожидается, что тюльпаны начнут цвести в марте–апреле 2027 года.