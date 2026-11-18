В Кыргызстане и Франции могут появиться культурные центры, которые будут способствовать развитию гуманитарных связей, популяризации национальной культуры и укреплению двустороннего сотрудничества. Соответствующее соглашение вынесено на ратификацию Жогорку Кенеша и одобрено сразу в трех чтениях.

Соглашение между кабинетом министров КР и правительством Франции подписали 16 апреля 2026 года в Париже. Документ был подготовлен во исполнение договоренностей, достигнутых во время рабочего визита президента Садыра Жапарова во Францию 9-10 ноября 2023-го.

Ратификация соглашения создаст правовую основу для официального открытия и функционирования культурных учреждений, а также их региональных отделений на территориях двух государств.

Согласно документу, культурные центры будут содействовать популяризации истории, культуры, искусства, научного и экономического потенциала Кыргызстана и Франции. Также предусмотрено развитие сотрудничества в сферах образования, науки, техники, информации, спорта и туризма.

В рамках соглашения стороны смогут создавать некоммерческие культурно-просветительские организации, организовывать языковые курсы, обмениваться образовательными ресурсами и специалистами.

Ожидается, что работа культурных центров позволит расширить контакты между гражданами, студентами, молодежью, научными и творческими кругами двух стран.