ЧПК «Джунда»: экология, развитие и ответственность

В связи с обращениями граждан, озвученными во время встречи президента Кыргызской Республики Садыра Жапарова с жителями Кара-Балты, Жайылского и Панфиловского районов, ЧПК «Джунда» предоставляет разъяснения по затронутым вопросам.

Мы с уважением относимся к мнению жителей и считаем открытый диалог с населением, экологическую безопасность и заботу о сотрудниках важными направлениями своей деятельности.

По вопросу экологической безопасности

Экологическая безопасность является одним из приоритетных направлений деятельности ЧПК «Джунда». В настоящее время предприятие находится на завершающем этапе реализации проекта модернизации, направленного в том числе на снижение воздействия производства на окружающую среду. После завершения модернизации ожидается сокращение выбросов в атмосферу.

Кроме того, в цехе хранения и транспортировки нефтепродуктов монтируется новая установка улавливания и рекуперации нефтяных паров. Она позволит улавливать пары нефтепродуктов, возвращать их в производственный процесс и снижать их поступление в атмосферу.

За последние три года ЧПК «Джунда» перечислила 33 миллиона 445 тысяч 790 сомов в виде экологических платежей. Только за первый квартал 2026-го их сумма составила 6 миллионов 105 тысяч 842 сома.

С 2024 по 2026 год платежи за сброс сточных вод в Кара-Балтинский водоканал составили более 68 миллионов 699 тысяч 230 сомов. Кроме того, с 2023 по 2026 год компания перечислила в бюджет Ак-Башатского айыл окмоту почти 80 миллионов сомов налогов, а также ежегодно выплачивает более 4 миллионов за аренду земельного участка.

Предприятие и инвесторы уделяют особое внимание экологической безопасности, последовательно внедряя современные технические решения и принимая дополнительные меры по снижению выбросов и сбросов, направленные на улучшение экологической обстановки в районе расположения завода.

По вопросу озеленения территории вокруг завода

ЧПК «Джунда» неоднократно проводила работы по озеленению территории вокруг предприятия. Однако в период пандемии, когда завод временно приостанавливал свою деятельность, а также из-за отсутствия поливной воды часть ранее высаженных саженцев не прижилась.

С учетом предыдущего опыта руководство компании приняло решение создать специализированную команду, которая будет заниматься подготовкой, посадкой и дальнейшим уходом за зелеными насаждениями. Также ведется подготовка системы капельного орошения, необходимой для обеспечения регулярного полива.

Весной 2027 года ЧПК «Джунда» планирует высадить новые зеленые насаждения на территории около двух гектаров.

По вопросу обеспечения сотрудников молочной продукцией

Сотрудникам, занятым на вредных производствах, в настоящее время выдается молоко из расчета 1 литр на человека в неделю. Компания рассматривает вопрос увеличения объема выдаваемой молочной продукции с учетом установленных нормативных требований и условий труда.

По поводу заработной платы и социальных условий

В 2024 году после капитального ремонта завод возобновил свою деятельность. Однако из-за сложностей с закупкой сырья и реализацией готовой продукции он пока работает не на полную мощность.

В настоящее время заработная плата сотрудников определяется с учетом квалификации, опыта работы и занимаемой должности.

Средняя заработная плата по категориям составляет:

инженерные специалисты и старшие сотрудники — 100 тысяч 390 сомов;

административные сотрудники — 69 тысяч 134 сома;

технический и производственный персонал — 57 тысяч 375 сомов.

В 2025 году местным сотрудникам введена дополнительная выплата на питание в размере 3 тысяч 800 сомов. Кроме того, компания обеспечивает работников корпоративным транспортом и создала условия для занятий спортом: на территории предприятия построены спортивный комплекс, футбольная и баскетбольная площадки.

Вклад компании в экономику Кыргызстана

ЧПК «Джунда» — одно из крупнейших промышленных предприятий страны с проектной мощностью переработки 800 тысяч тонн нефти в год.

Сегодня завод обеспечивает работой более 1 тысячи человек, а его деятельность способствует созданию свыше 2 тысяч дополнительных рабочих мест в смежных отраслях, включая логистику, транспорт и сервисное обслуживание.

За период своей деятельности компания перечислила в государственный бюджет более 10 миллиардов сомов налоговых и обязательных платежей.

После завершения проекта модернизации предприятие планирует выпускать нефтепродукты экологического класса К5 и выйти на полную проектную мощность. Это позволит обеспечить более 35 процентов потребности внутреннего рынка Кыргызстана в горюче-смазочных материалах.

ЧПК «Джунда» открыта к конструктивному диалогу с жителями Кара-Балты, Жайылского района и других регионов Кыргызстана. С прошлого года компания проводит дни открытых дверей для местных жителей, предоставляя возможность познакомиться с деятельностью предприятия, производственными процессами и реализуемыми проектами.