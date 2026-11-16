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Европа намерена участвовать в переговорах по Украине в формате Е5 + ЕС

13:42, 16 ноября 2026, Бишкек - 24.kg
Бактыгуль ОСМОНАЛИЕВА

Европа намерена участвовать в переговорах по Украине в формате Е5 + ЕС. Об этом председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в написала в своем аккаунте в X.

«Мы с Александром Стуббом (президент Финляндии. — Прим. ред.) обсудили мирные переговоры между Украиной и Россией. Европа будет тесно вовлечена в этот процесс в формате E5 + ЕС», — сообщила она.

По ее словам, Европа обеспечит «максимальную поддержку Украины и максимальное давление на Россию».

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Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков указывал, что выдвинутая Евросоюзом переговорная группа пока не выходила на связь с представителями России.

Он также назвал бесполезными потенциальные обсуждения с европейцами вопросов урегулирования украинского конфликта и безопасности на континенте, если сами европейцы не заинтересованы в мире.

Формат E5 объединяет Германию, Францию, Великобританию, Италию и Польшу как европейские страны с крупнейшими оборонными бюджетами. Вместе с представителями Еврокомиссии и Европейского совета они войдут в европейскую переговорную команду, состав которой лидеры ЕС согласовали на саммите в Дублине. По данным Bloomberg, страны будут представлены советниками по национальной безопасности для обсуждений на техническом уровне.

Напомним, в Абу-Даби впервые с февраля прошли трехсторонние переговоры Вашингтона, Москвы и Киева по урегулированию конфликта.

Представители Великобритании, Германии и Франции присутствовали в столице ОАЭ, но в переговорах официально не участвовали. С ними встретились только американская и украинская делегации.

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